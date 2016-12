Transfuzní stanice přijímá dárce až po novém roce

Hořovice – Transfuzní stanice hořovické nemocnice je mezi svátky uzavřená, provoz obnoví v pondělí 2. ledna.

Transfuzní stanice Nemocnice HořoviceFoto: DENÍK/Radka Kočová

Stanice přijímá dárce krve i zájemce o zapsání do registru dárců krvetvorných buněk – dříve kostní dřeň. Horní věková hranice byla letos posunutá z pětatřiceti na čtyřicet let. Zájemci o zařazení do zmíněného registru se mají do hořovické transfuzní stanice dostavit od pondělí do čtvrtka v době od 6 do 12 a od 12.30 do 14 hodin.