Třetí ze zlodějů ze Zámecké ulice je ve vazbě

Hořovice – Hlídky městské policie dohlížejí na pořádek v centru Hořovic a ostatních lokalitách téměř tři roky. Strážníci vyjíždějí k dopravním problémům, zasahují při rušení nočního klidu.

Linku hořovické městské policie často vytočí lidé, kteří jsou například svědky řádění zlodějů. Bylo tomu tak I v případě, kdy jeden z občanů strážníkům oznámil, že se v Zámecké ulici někdo vloupá do garáže. "Vypáčené dveře garáže nebylo to jediné, co strážníci na místě objevili. Navíc jim neuniklo, že u nedaleké Panské zahrady, která se na noc pravidelně zamyká, jsou rozkopnutá vrátka," popsala událost zastupující velitelka Městské policie Hořovice Světla Dardová s tím, že v zahradě leželi dva zloději na zemi. Zřejmě proto, aby je nemohl nikdo spatřit.

Tato lest se jim však nevydařila, strážníci je odhalili a vzápětí chytili. Zadržené pak předali Policii ČR. A jaká škoda zde vznikla? Odcizené věci byly kromě elektrické ruční kotoučové pily v hodnotě čtyř tisíc korun nalezené a vrácené poškozené firmě. Celková škoda, kterou pachatelé krádeží způsobili, byla vyčíslena na částku třicet tisíc korun.

Tím případ ale neskončil, zloději byli totiž tři. Jednomu z nich se podařilo utéct, policisté po něm začali pátrat.

Policie si hledaného později spojila s případem brutálního napadení, ke kterému došlo též v Hořovicích. „V souvislosti s tím, byl vydán předběžný souhlas s jeho zadržením a vyhlášen jako celostátně hledaná osoba. Dva dny po vyhlášeném pátrání byl tento muž policisty vypátrán a nyní čelí obvinění hned ze dvou trestných činů, a to krádeže a těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v trvání tři až deseti let," konstatovala policejní mluvčí Marcela Pučelíková s tím, že obviněný je stíhán vazebně. Jeho dva spolupachatele ze Zámecké ulice kriminalisté obvinili z trestného činu krádeže. Jsou stíháni na svobodě a v případě odsouzení jim hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

K vyřešení případů, ke kterým v Hořovicích dochází, přispívá nejen samotná městská policie, ale také kamerový systém, který se ve městě postupně rozšiřuje.