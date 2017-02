Tuhé mrazy ničí potrubí, poruch markantně přibývá

Berounsko - Kvůli letošní tuhé zimě stoupla vodohospodářům četnost poruch na vodovodních řadech a přípojkách na trojnásobek.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Václav Pancer



„Povětšinou se jedná o zlomeniny na potrubí. V současné době máme hodně poruch na Hořovicku. Dnes řešíme poruchu v Hořovicích a další zde dohledáváme. Porucha je také ve Rpetech a máme podezření na únik vody v Žebráku a v Hostomicích. Místa těchto poruch musíme najít," vysvětlil ředitel Vodovodů a kanalizací Beroun Jiří Paul s tím, že větší spotřebu vody zjistí na dispečinku. Kde konkrétně a proč voda uniká, potom vodohospodáři zjišťují někdy i v noci.



„Při některých poruchách nevytéká voda na povrch. My se ale o takové poruše dozvíme prostřednictvím dálkového přenosu stavu vodoměrů a podle nočního průtoku vody. Pomocí speciálních přístrojů se dohledává porucha podle zvuku, který unikající voda vydává, " vysvětlil Jiří Paul.



Podle něho ale nejhorší období, kdy potrubí v zemi praská, teprve přijde. Potrubí nesvědčí nejen dlouhodobý mráz, ale ani rychlé oteplení. Obleva, která přišla před pár dny, byla velmi mírná a krátká na to, aby půda rozmrzla do hloubky. Vodovodní potrubí je uloženo v hloubce větší než jeden metr. „Je v hloubce metr dvacet a více. Poruchy na potrubí však nejsou spojené jen s pohyby země při rozmrzání půdy, ale i s teplotou vody v něm," upozornil ředitel berounských vodovodů a kanalizací.



Závady se nejčastěji objevují u starších rozvodů z šedé litiny, které jsou na rozmrzání zeminy a tlaky v ní extrémně citlivé. Nové materiály, které se v současnosti používají, jsou již odolnější.

Ve velkých mrazech ale nedochází jen k poruchám na vodovodním řadu. „Letošní zimu jsem podcenil a obalil vodoměr jen jutou. Samozřejmě, že praskl. Než jsem to zjistil, unikla nám spousta vody," poznamenal Radek Tilpák z Králova Dvora.



V případě dlouhodobější havárie mají vodohospodáři jasný úkol. Co nejdříve dodat pitnou vodu lidem dotčeným poruchou. Ve velkých mrazech je ale problém s náhradním zásobováním. Voda v cisternách zamrzá.