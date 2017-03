Turisté se rozloučí se zimou na Koukolově hoře

Králův Dvůr – TOM 202 Kájíci Králův Dvůr se už připravují na zahájení letošní turistické sezony. Tomu stejně jako v uplynulých letech předchází oblíbené Loučení se zimou na Koukolově hoře.

Loučení se zimou na Koukolově hořeFoto: Romana Šimková

„Už se moc těším. S přítelem chodíme na Koukolovku už pět let a vždy si výšlap i to ostatní náležitě užijeme. Jen se trochu strachuji o počasí. Doufám, že vyjde a bude teplo," svěřila se Iveta Vodrecká ze Zdic.

Tradiční akce spojená s výšlapem na vrchol Koukolovy hory se uskuteční v sobotu 18. března. Prezentace účastníků už dvaadvacátého ročníku začne v 10 hodin v prostoru bývalého lomu.

„Jsme rádi, že je naše Loučení se zimou na Koukolově hoře mezi lidmi oblíbené. Každoročně se jich této naší akce zúčastní kolem sedmi set. I letos se mohu těšit na krásné písničky od skupiny Vodáci," uvedla za králodvorský turistický oddíl TOM 202 Kájíci Králův Dvůr Kája Mužíková.

Na Koukolovu horu se vydají účastníci výstupu po značených turistických trasách. Na její vrchol jich vede hned několik. Dostanete se tam po zelené turistické značce ze Zdic přes Slavíky, také po naučné stezce i po lesní cestě z Křižatek. Na Koukolově hoře čeká na všechny účastníky kromě prezentace také spousta dobré zábavy. „Opět jsme připravili soutěže, ohýnek a opékání vuřtů. Také dostanou pamětní list. Letos pro ně máme nově připravené jako překvapení také turistické samolepky. Ty jsou vyrobené přímo na akci Loučení se zimou na Koukolově hoře. Jejich sběratelé budou mít radost," upozornila Kája Mužíková.

Turistický oddíl z Králova Dvora je velmi populární, a to zejména i díky akcím na Koukolově hoře. Jeho členové se schází každou středu v klubovně, kde se učí uzle, turistické značky, přírodniny a také vztahu k přírodě. Každý měsíc se snaží zorganizovat alespoň jeden výlet, a to jak do přírody, tak třeba i do muzea.

