Územní plán: počítá s masivní výstavbou bytů

Beroun – Zastupitelé Berouna schválili nový územní plán města. Klíčový dokument pro další rozvoj Berouna, tak může začít sloužit svému účelu. Nový územní plán vytváří pro město zajímavé rozvojové možnosti , a to v oblasti bytové výstavby a služeb v lokalitách Na Vinici i Pod Dědem, ale také v areálu bývalé Tiby, kasáren a dalších.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Černý



V následujících deseti letech se předpokládá, že počet obyvatel Berouna stoupne na 21 tisíc. Nový územní plán dává možnost výstavbě až 2300 nových bytů. „To je ohromné množství bytů. Nenaroste jen počet lidí, ale i aut. Těch bude téměř dvojnásobný počet. Byty se staví hlavně v blízkosti starého centra města. Už nyní jsou v dopravní špičce v centru města problémy s dopravou, neumím si představit, jak to tady bude na silnicích vypadat potom," poznamenala Mirka Palkosková.

Město zažívá velký stavební boom už několik let. Nové objekty k bydlení se staví v lokalitě Máchovny a v dubnu začnou stavební práce na projektu bytové výstavby v areálu kasáren. „Beroun je velmi atraktivním rozvojovým územím na okraji metropolitní oblasti Prahy. Zájem o bydlení ve městě stále stoupá," uvedl vedoucí projektant územního plánu Beroun architekt Pavel Koubek.

Nový územní plán počítá i s plochami pro průmysl, a to v oblasti pod Zavadilkou, konkrétně mezi železnicí a řekou Litavkou, a také podél dálnice D5 v lokalitě Suchá Luka. Místo je vhodné pro sklady a lehkou výrobu. Ve městě tak vzniknou i nové pracovní příležitosti.

Kde se má stavět:

- v areálu bývalé Tiby

- v areálu kasáren

- v ulici U Archivu

- v lokalitě Máchovna

- v lokalitě Na Vinici

- v lokalitě Pod Dědem

Nový územní plán Berouna mimo jiné určuje i to, jak je možné využít areál bývalé Tiby. Zde se už v březnu rozjely demoliční práce a připravuje se nový projekt na jeho využití. Plánuje se v něm rozsáhlá výstavba nových bytů. „Zde se jedná o smíšenou městskou zónu nebo zónu s hromadným bydlením. Areál je tak vhodný nejen pro bytovou výstavbu, ale i různé služby, občanskou vybavenost, administrativu, dětská hřiště či předškolní a školní zařízení," uvedla vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje Dana Vilhelmová.

Domy pro bydlení a podzemní parkování

Konečnou podobu projektu v areálu, který stojí v blízkosti Zábranského parku, zatím nikdo z vedení města nezná. Podle Dany Vilhelmové jsou dotazy na konečnou podobu projektu v tuto chvíli předčasné. „Projektu předchází zpracování územní studie, která řeší prostor z hlediska rozmístění komunikací, bytových domů a stejně tak zeleně, jako se zabývá dopravou nebo parkováním. Koeficienty zeleně, které předepisují, kolik plochy z celého pozemku musí zůstat nezpevněno, činí pro tuto lokalitu 40, respektive 45 procent," upozornila Dana Vilhelmová.

A jak to bude v této lokalitě s parkováním? Lidé zde budou možná parkovat v podzemních garážích. Zvažuje se zde parkování pod objekty a také vybudování nového pavilonu mateřské školy. Vzhled nové zástavby by měl ladit s tou okolní. Měl by výškou navazovat na panelovou výstavbu sídliště Litava a zástavbu rodinných domů podél ulic Na Dražkách a Plzeňská.

V této lokalitě ale vyrostou i další objekty k bydlení. V těsném sousedství areálu bývalé Tiby bude stát bytový dům s 62 byty. Ten už se v současné době staví v ulici U Archivu. V domě budou byty o dispozici 1+kk, 2+kk a 3+kk. „Navržený objekt má čtyři podlaží a je koncipován jako samostatně stojící dům s jedním komunikačním jádrem a výtahem. Na východní straně domu jsou součástí bytů v úrovni terénu předzahrádky. K parkování budou budoucí obyvatelé domu moci využívat parkovací stání podél paty dálnice D5 s vjezdem od prostoru parkoviště u budovy Policie ČR. Výjezd z parkoviště bude do ulice U Archivu," vysvětlila Dana Vilhelmová.