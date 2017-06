V Berouně už otevřou koupaliště na sídlišti

Beroun - Technické služby Beroun se připravují na otevření venkovního plaveckého bazénu na Velkém sídlišti.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Miroslav Rada

„Jeho zpřístupnění je naplánováno na sobotu. Provozovatel, kterým jsou berounské technické služby, zajistil nezbytné úpravy a bazén je připravený na novou sezonu," upozornil starosta Berouna Ivan Kůs.



Za předpokladu, že bude hezké počasí, tak mohou obyvatelé města zamířit do venkovního areálu koupaliště už v dopoledne. Venkovní bazén bude v provozu od 10 do 19 hodin. Dospělí zaplatí za celodenní vstupné šedesát korun po 16. hodině pětačtyřicet. Děti od šesti do devíti let mají vstupné za pětadvacet korun a od deseti do patnácti let za pětačtyřicet.

„Za použití skříňky v šatně návštěvníci zaplatí patnáct korun a za zapůjčení zámku musí zaplatit vratnou zálohu padesát korun," upozornila mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová. „To je super zpráva. V těchhle vedrech se můžeme jít vykoupat maximálně do Berounky a tam je voda ještě studená. Už se těším. Na koupaliště chodím už přes třicet let a líbí se mi tam. Mám to blízko, mohu si domu zaskočit i na oběd. Šedesát korun celodenní vstupné také není moc," poznamenal Tomáš Sýkora z Velkého sídliště.

Letošní sezonu tak bude venkovní koupaliště na Velkém sídlišti v Berouně ještě v provozu, ale zastupitelé města budou muset do konce roku rozhodnout o jeho dalším osudu. Nad jeho budoucností visí otazník. Jeho technické zázemí je velmi zastaralé a potřebuje rozsáhlou rekonstrukci. Představitelé města nyní hledají cestu, jak areál zachovat funkční i v dalších letech.



„Nejsem příznivcem myšlenky plavecký areál na sídlišti zavřít, ale stav technologického zázemí je v kritickém stavu, potrubí je na několika místech prasklé. Problém nelze posuzovat jen z finančního hlediska, zařízení je zde desítky let a do této lokality patří. Možnost koupání pod širým nebem nenahradí ani plánované vybudování venkovního brouzdaliště u aquaparku," zhodnotil situaci Ivan Kůs.

„Koupaliště na Velkém sídlišti k Berounu patří. Vím, že není extra velké, ale podle mne ho každoročně navštěvuje hodně lidí. Je to jedno z mála míst, kam mohou lidé utéct v létě před vedrem," myslí si Štěpánka Myslivcová.

Podle starosty města Berouna navštívilo v letních měsících venkovní koupaliště na sídlišti přes osm tisíc lidí.