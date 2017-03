V Brdech shořelo několik hektarů vřesovišť

Příbramsko /AKTUALIZACE, FOTOGALERIE/ – V úterý během dne hořely asi až tři hektary vřesoviště v I. zóně Chráněné krajinné oblasti Brdy na bývalé dopadové ploše Jordán. S požárem bojovalo několik jednotek hasičů a pomáhal také vrtulník s bambivakem naplněným vodou. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, protože hrozilo, že oheň se rozšíří do okolních porostů.



Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, protože hrozilo, že oheň se rozšíří do okolních porostů.

Zatím není jasné, co požár způsobilo, ale spekuluje se, že by mohl být úmyslně zapálen. Z hlediska ochrany přírody se nestalo nic závažného. Problém byl spíše v tom, aby se oheň nerozšířil do lesních porostů.

Zdejší vřesoviště unikátního rozsahu totiž vznikla na dopadových plochách zrušeného vojenského prostoru Brdy odlesněním a dlouholetým působením požárů a mechanického narušování půdy během vojenských cvičení. Dnes jsou součástí nejcennější I. zóny chráněné krajinné oblasti.

Také čtěte: Likvidace bioodpadu je zdarma, městům se to vyplatí

„Vřesovištím požáry neškodí, řízené vypalování je dokonce součástí plánu péče o tato jedinečná místa. Podstatný je však rozdíl mezi živelně vzniklým požárem a řízeným vypálením. Při živelném požáru není šíření ohně pod kontrolou a mohou tak být ohroženy i okolní porosty. Hasičům se dnes naštěstí podařilo včas zasáhnout a oheň se nerozšířil do lesa," uvedl Bohumil Fišer, vedoucí Správy CHKO Brdy.

Požár mohl mít nedozírné následky

„Dnešní požár mohl mít nedozírné následky. Věříme však, že přispěje k řešení požárního rizika na bývalých dopadových plochách, které jsou daleko od civilizace s nedostatkem vody pro hašení a s velkým množstvím uschlých rostlin. Pokud bychom ve větší míře využívali řízených požárů, přispěje to k významnému snížení požárního rizika a zároveň napomůže i zachování unikátních vřesovišť," dodává Bohumil Fišer.

Jedinci vřesu zhruba po 25 letech stárnou, ztrácejí schopnost vegetativního rozmnožování a následně vřesoviště odumírá a začíná se rozpadat. Klíčení semenáčků vřesu vyžaduje obnažení půdy na minerální podklad. Vřesoviště na dopadové ploše Jordán se nachází někde uprostřed vývojové fáze s menším podílem semenáčků soustředěných především do kráterů po výbuších munice.

Nepřehléděte: Stroupínský potok u Zdic je novou přírodní památkou





Udržování vřesoviště v příznivém stavu proto vyžaduje aktivní lidské zásahy. Kvůli pyrotechnické zátěži jsou řízené požáry jedinou možností, jak rozsáhlá vřesoviště, které jsou součástí nejcennějších I. a II. zón v CHKO Brdy, dlouhodobě udržet.

Řízený požár proběhl na malé části dopadové plochy Jordán ve spolupráci HZS Rokycany a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v květnu loňského roku.