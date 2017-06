V bývalé továrně vzniknou byty a kanceláře

Hořovice - Opuštěný průmyslový objekt továrny U Štěpánků v Hořovicích se dočká rekonstrukce. Vybudují v něm byty a komerční prostory. Společně s obytnou výstavbou na sousedním pozemku pak vznikne jeden společný komplex.

Opuštěný průmyslový objekt bývalé továrny U Štěpánků se stane součástí chystaného bytového a komerčního komplexu.Foto: Deník / Hašek Petr

Projekt počítá s tím, že tu vzniknou byty o velikosti do 40 metrů čtverečních a také kancelářské místnosti.

„Na sousedícím pozemku pak ještě novostavba bytového domu a tři řadové domy," sdělil Berounskému deníku Tomáš Tink, jednatel společnosti Cymedica Engineering, která objekt známý pod názvem U Štěpánků odkoupila. Komplex bude zahrnovat i podzemní garáže a parkoviště s kapacitou asi 40 míst.

Momentálně se pracuje na údržbě objektu, stavební úpravy ale odstartují ještě tento měsíc. Konkrétně se má začít s úpravou stávající střechy, na kterou již bylo vydáno stavební povolení.

„Zbytek záleží na termínu vydání dalšího stavebního povolení. Dokončení bude postupné. Plánujeme, že jedna z částí bude dokončena ještě letos. V červenci budeme vypisovat výběrové řízení na dodavatele 40 jednotek z celkových 56, které má komplex obsahovat," dodal Tomáš Tink s tím, že finanční náročnost projektu zatím komentovat nechce.

Jelikož inženýrské sítě k objektu vedou přes městské komunikace, musela se společnost obrátit s žádostí o povolení na radnici. „Povolení jsme vydali za podmínek, které jsou platné pro všechny. Jde o to, aby se třeba výkopy uvedly do původního stavu," konstatoval místostarosta Ondřej Vaculík.

Vedení firmy rovněž otevřelo otázku, zda je město ochotné investovat do návazností, které hodlá vybudovat.

„Jde o to, že když vybudují veřejné osvětlení, tak aby bylo rovněž v části, které město s komplexem bude spojovat. To samé se týká chodníků. Rada konstatovala, že požadovanou výstavbu infrastruktury v budoucnosti nevylučuje," sdělil místostarosta.

Hořovická radnice chystaný projekt bytového a komerčního komplexu vítá. Kvituje zejména fakt, že nový majitel nehodlá objekt někdejší továrny zbourat, ale zrekonstruovat. „Vážíme si toho, že tato pěkná průmyslová a industriální architektura zůstane zachována," konstatoval Ondřej Vaculík a dodal, že s Tomášem Tinkem má navíc město dobré zkušenosti. „Bere ohledy na to, aby byl veřejný prostor města zveleben," podotkl.

V blízkosti průmyslového objektu se ve Fügnerově ulici momentálně pracuje na výstavbě nového záchytného parkoviště.

„Ukázalo se, že je to komplikovanější ve vztahu k majitelům sousedních pozemků. Do měsíce by ovšem mohlo být hotovo," prozradil místostarosta Hořovic.

Parkoviště bude mít kapacitu 21 míst a hořovičtí jeho výstavbu financuje z peněz, které vybrali za parkování ve městě. Jen v loňském roce vybrali z parkovacího systému přes milion korun. „Co nám řidiči dali, jim nazpět vracíme," dodal Ondřej Vaculík.

Současně vzniká potřebné a tolik očekávané parkoviště u hořovické nemocnice. Město do projektu vložilo pozemek, samotnou realizaci zajišťuje a financuje nemocnice.