V Českém krasu proběhlo sčítání netopýrů

Berounsko - V Českém krasu ana Křivoklátsku skončilo další sčítání zimujících netopýrů v berounském regionu. Letos se uskutečnil jeho 49. ročník.

Sčítání se tradičně koná v průběhu ledna a února a probíhá po celé České republice. Pracovníci v Chráněné krajinné oblasti Český kras napočítali přes tři tisíce kusů.



„ Sčítání netopýrů u nás probíhalo od 28. ledna do 5. února. Kromě pracovníků Správy Chráněné krajinné oblasti Český kras se sčítání zúčastnila Přírodovědecká fakulta Karlovy univerzity a Česká speleologická společnost. Letos jsme v Českém krasu a na Křivoklátsku napočítali v berounském regionu celkem 3148 netopýrů. Je jich čtrnáct druhů," uvedl za CHKO Český kras Jaroslav Veselý s tím, že v porovnání s loňským sčítáním jich letos hodně přibylo.



„Loni zde zimovalo 2885 netopýrů," upřesnil Jaroslav Veselý.

Účelem celé akce je jedenkrát ročně spočítat všechny druhy na zimovišti, určit druh, v průběhu let sledovat změny a vývoj netopýřích společenstev v jednotlivých lokalitách. Při sčítání se zapisuje druh netopýra, v jaké poloze a kde zimuje, zda je zavěšený ve skupině nebo sám ve štěrbině či jiném otvoru.



V celé České republice je celkem přes 700 sčítacích míst. Nejvíce jich je právě v Českém krasu, a to jednaosmdesát. V dírách v jeskyních v Malé a Velké Americe zimuje největší počet netopýrů. „Tam jsme jich letos napočítali přes osm set.



Další velké zimoviště bývalo v Koněpruských jeskyních. Zde ale v současné době řádí kuna, která se netopýry živí. Kromě Českého krasu jsou další zimoviště ve štole v Lejškově a na Křivoklátsku," upozornil Jaroslav Veselý.



Český kras je jednouz prvních oblastí, kde sčítání netopýrů začalo. První se uskutečnilo v roce 1955 v Srbsku v lomu Alkazar. Tehdy se jmenoval Kozel. Dnes patří k nejznámějším zimovišťím netopýrů.

Chráněná krajinná oblast Český kras patří mezi registrovaná zimoviště netopýrů ve střední Evropě a je největším zimovištěm netopýrů nejen ve středních Čechách, ale v Čechách vůbec.



„Díky tomu, že se u nás kroužkovalo, jsme zjistili, že se netopýr dožívá 29 let a devíti měsíců," poznamenal Jaroslav Veselý. Starší jedinci mají v zimovištích několik oblíbených míst, na která se vracejí s centimetrovou přesností. Všichni netopýři jsou chránění a někteříz nich patří k ohroženým druhům.