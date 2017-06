V Hořovicích budou měnit názvy tří ulic

Hořovice - Obyvatelé Hořovic si budou muset zřejmě brzy zvykat na nové názvy ulic. Městská rada navrhla, aby byly přejmenovány ulice Lázeňská, Pod Šibencem a také část Fügnerovy.

Každá z plánovaných změn má své opodstatnění. Lázeňská ulice, která je napojena z Tyršovy kolem Lázeňského rybníka směrem k vlakovému nádraží, by se měla nově jmenovat Troupova podle slavného rodáka Miloslava Troupa. Významný akademický malíř, ilustrátor a grafik, jehož obrazy jsou zastoupeny i v Národní galerii v Praze, totiž v této ulici bydlel a letos by se poslední červnový den dožil 100 let.

„Měli jsme ještě jinou možnost. Mohli jsme počkat, až v Hořovicích vznikne nějaká nová ulice, jenže to už by se nemuselo vztahovat k výročí, navíc by tomu tak bylo v místě, s nímž neměl Miloslav Troup nic společného. Navrhovaná varianta se nám zdála jako lepší," řekl místostarosta Ondřej Vaculík.

Přejmenovat by se měla i ulice Pod Šibencem, která se nachází v nové zástavbě v jižní části města směrem do Brd, v blízkosti silnice vedoucí do Hvozdce. „Název se nám líbil, ale pozemek tam zakoupil další hořovický rodák, badmintonista Petr Koukal, který má za manželku biatlonistku Gabrielu Koukalovou. Když už tady máme tak významné sportovce, tak by ulice mohla nést jméno Olympijská," prozradil Ondřej Vaculík.

Na mapě by se měla rovněž objevit ulice U Štěpánků. Ta vznikne zkrácením Fügnerovy o část od Lidlu k ulici Nové. Návrh městské rady na změny názvů ještě musí schválit zastupitelé.