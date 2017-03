V kasárnách se začnou stavět bytové domy

Beroun – V areálu bývalých berounských kasáren se začnou v prostoru za Komunitním centrem stavět nové pětipodlažní bytové domy. Developerský projekt odstartuje investor už na jaře. Rozsáhlý komplex má nenásilně propojit starou část Berouna a městskou památkovou zónu se sídlištní zástavbou v Hlinkách a vilovou zástavbou na Černém vršku.

Stavební práce. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Ivan Babej



„Myslím si, že výstavba nových bytových domů této lokalitě jen prospěje. Mám ale trochu obavy, že až se do nových bytů nastěhují nájemníci, v centru města zhoustne doprava," poznamenala Petra Zázvorková z Berouna.

Bývalá berounská kasárna se postupem let začlenila do veřejného života obyvatel města. V jejich spodní části vyrostlo v letech 2005 až 2006 Komunitní centrum, které je plně obsazeno neziskovými organizacemi poskytujícími sociální služby obyvatelům Berouna i regionu.

Sídlí zde Dobromysl, Český červený kříž, Azylový dům a Dům na půl cesty Berounka, Farní charita Beroun, Slunečnice, intervenční centrum, Lomikámen a další. Je zde i městská knihovna a kavárna Jiná káva, kterou provozuje občanské sdružení Lomikámen. V jedné části kasáren vyrostlo nové moderní gymnázium, ve druhé knihovna a klub důchodců.

Stejně jako většina jiných měst, kterým se objekt bývalých kasáren podařilo získat do vlastnictví, i město Beroun v nich zrealizovalo výstavbu bytů. Zhruba před více jak deseti lety zde nechalo vybudovat 50 malometrážních bytů, ve kterých našly domov sociálně nejslabší rodiny.

„Nový projekt počítá v areálu bývalých berounských kasáren s výstavbou deseti moderních pětipodlažních domů se 146 byty, dvanácti rodinným dvojdomky a 30 řadovými rodinnými domy s garáží," upřesnila rozsah plánované nové bytové výstavby v blízkosti centra Berouna mluvčí Městského úřadu Beroun Jitka Soukupová.

Parkoviště s kapacitou 250 míst

Areál, kde nová rezidenční čtvrť vznikne, má celkovou rozlohu pět hektarů. Stavět se začne letos na jaře na pozemcích za Komunitním centrem. Kvůli tomuto projektu už nebudou moci návštěvníci Berouna využívat místní záchytné parkoviště s kapacitou 250 míst.

Parkoviště v prostoru autoparku může město Beroun zdarma využívat jen do doby, než se rozjede zmiňovaný developerský projekt. Na parkovišti parkují svá vozidla především lidé z okolí, kteří dojíždí za prací do Berouna nebo přestupují na autobusy a jezdí do Prahy.

„Slyšel jsem o tom. Je to nepříjemné, protože kvůli modré zóně není v blízkosti centra města žádné bezplatné parkoviště. Doufám ale, že představitelé města najdou nějaké vhodné řešení. Jsem prodavač a dojíždím do práce z Chrustenic. Mám špatné spojení, tak jezdím autem. Už takhle platím za dopravu spoustu peněz a na parkovné bych neměl," poznamenal k chystaným změnám Ivan Mičan.

První nájemníci se měli do bytů stěhovat už v roce 2008

Projekt nové bytové výstavby v areálu bývalých kasáren se připravuje už zhruba deset let. Od doby co město za bývalého starosty Jiřího Bessera pozemek prodalo za 51 milionů korun společnosti ICKM. Ta zde měla do deseti let vybudovat 11 bytových domů se zhruba 670 byty. Součástí obytné zóny mělo být také zhruba 870 parkovacích míst v podzemních garážích, komerční objekty, dvě dětská hřiště a množství zelených ploch.

Mělo se jednat o investiční akci s rozpočtem téměř 1,5 miliardy korun. První nájemníci se měli do bytů stěhovat už v roce 2008. Kvůli krizi se ale finančně náročný projekt odsunul a upravil.

V Berouně se v loňském roce rozjela rozsáhlá bytová výstavba také v lokalitě Velkého sídliště Na Máchovně. Vzniká zde nový komplex řadových domů, které budou mít dvě obytná nadzemní podlaží, s částečně předsazenou garáží. Dokončené mají být v letošním roce. Starousedlíci propojení starého sídliště s moderní výstavbou kritizují. Nelíbí se jim, že pohlcuje přírodu a klidná místa, kam byli zvyklí chodit na procházky.