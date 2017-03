V malých obcích si lidé nemají kde nakoupit

Region - Koupit si v odlehlých obcích denně čerstvé potraviny není často možné, protože provozovat obchod pro několik obyvatel, kteří tu žijí, se nevyplatí. Většinou senioři jsou tak odkázáni na pomoc sousedů, kteří denně jezdí do města, nebo na své dospělé děti. Někde se snaží obchody podpořit obecní úřady.

RAKOVNICKO

Žádný obchod není například v Nezabudicích na Rakovnicku. Někteří lidé si tady společně objednávají dovoz nákupu ze supermarketu. Jiné zásobují děti a mladší obyvatelé jezdí za nákupy sami.

„Obchod tu už několikrát byl. Vyplatil by se tu ale snad jen v létě o prázdninách, kdy sem míří turisté. Jinak by se nezaplatilo topení ani svícení," konstatovala starostka Jitka Vydrová.

Zásobování většiny odlehlých vesnic na Slabecku zajišťuje pojízdná prodejna Jany Nové, která přiváží lidem potraviny už dvacet let, nyní každou středu. Vedení obcí Pavlíkov, Slabce a Lašovice tuto službu velmi vítá a prodejnu podporuje jedenkrát za rok finančním příspěvkem.

„Prodejna zajíždí do Tyter, ve Skřivani je krámek s potravinami. V Chlumu a Ryšíně není ani ten, ani sem nezajíždí prodejna. Dříve tam několikrát zajela, ale nebyl o ní moc velký zájem, Lidé si zřejmě vypomáhají sami a také je tu na rozdíl od Tyter vlakové i autobusové spojení do Rakovníka," uvádí starosta Pavlíkova Miroslav Truxa.

Na Slabecku v pojízdné prodejně nakupují lidé v Modřejovicích, Kostelíku, Svinařově a Rousínově. Kromě ní do obcí zajíždí prodejna uzenin a čerstvých krůt z Kounova.

Pojízdná prodejna míří každou středu také do Lašovic. „Je to jediná možnost, jak si tu lidé mohou nakoupit. Jen některým dělají velké nákupy děti. Proto budeme i nadále pojízdnou prodejnu podporovat. Jsme rádi, že sem jezdí," řekl zastupitel obce František Zralý.

PŘÍBRAMSKO

Na Příbramsku většina obchodů funguje buď v objektech bývalé Jednoty, nebo v obecní budově, kde se je vedení vesnice snaží podpořit. Například v obci Háje s tři sta padesáti obyvateli, z toho se spoustou mladých rodin, potraviny už dlouho fungují v budově obecního úřadu. Na obchodě jsou závislí hlavně starší lidé. Autobusové spojení je sice do Příbrami slušné, ale mít krám několik metrů od domu, je pro obyvatele k nezaplacení. Obec obchod podporuje symbolickým nájmem za jednu korunu.

„Spotřebu si provozovatel samozřejmě hradí sám. Pomohli jsme ale například s nákupem elektronické kasy v souvislosti s EET," řekl místostarosta Hájů Roman Vácha.

Spousta živnostníků zkrachovala v uplynulých letech v o něco větších Tochovicích. Obchod bývalé Jednoty se ale drží stále. „Evidentně se mu daří. Pomáháme sekáním trávy nebo uklízením sněhu," uvedl Radek Walter, starosta Tochovic.

KLADENSKO

V Jedomělicích na Kladensku lidé nakupují v novém obchodě, který nedávno zrekonstruoval obecní úřad.

„Smluvně jsme ho pronajali Jednotě, ta ho ale provozuje bez nájmu. Hradí pouze náklady za elektřinu, vodu, telefon a prodavačku. Ale i tak jsme rádi, že zde obchod pro občany dobře funguje," řekl starosta Jiří Pospíšil.

Naopak žádný obchod není v Bakově. Pro zhruba osmdesát obyvatel se obchod nevyplatí. „Občané musí asi dva kilometry do Beřovic. To je pěšky třicet, na kole deset minut. Nebo míří tři kilometry do Zlonic či do Slaného, kam jede autobus," popsal Ladislav Tyle, starosta obce.

V Bílichově ještě před pěti lety fungovaly dva obchody. Nyní tam není žádný. „Obec chystá projekt rekonstrukce budovy obecního úřadu. Jednu část bychom připravili na menší obchůdek. Problém je jediný. Sehnat peníze. Projekt i stavební povolení máme," konstatoval starosta Bílichova Bohuslav Ježek.

BEROUNSKO

Podobná situace je i na Berounsku. Například v jedné z nejmenších obcí Trubská, kde žije 190 obyvatel, obchod chybí už několik let. Nikdo z místních tím ale podle starosty nestrádá.

„Všichni mají většinou doma někoho, kdo je pojízdný. Takže si nakoupí vše potřebné v Berouně nebo Králově Dvoře. Tady u nás drží lidé pospolu a vzájemně si pomáhají. Takže tomu, kdo nejezdí, vypomohou sousedé," informoval starosta Petr Vlasák.

Obchod tu skončil asi před osmi lety. Chvíli sem jezdila pojízdná prodejna, ale nebyl o ní velký zájem. V té době se podařilo do krímu sehnat dalšího nájemce, ale obchod moc neprosperoval, takže skončil.

