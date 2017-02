V Popovicích usmrtil rychlík ženu

Králův Dvůr – V Popovicích u Králova Dvora na Berounsku srazil a usmrtil vlak v pondělí po půl desáté dopoledne neznámou ženu.

Policisté v současné době zjišťují její totožnost. Co se stalo a z jaké příčiny se žena ocitla v kolejišti úseku tratě mezi Popovicemi a Berounem, je prozatím záhadou.



Policisté nyní zjišťují, zda žena do kolejiště samovolně vstoupila a nebo pod projíždějící rychlík spadla. Po tragické nehodě byl provoz na trati zastaven v obou směrech. Nehoda ovlivnila provoz dálkových i regionálních vlaků. Náhradní autobusová doprava není zajištěna.



V současné době je zprůjezdněná jen jedna kolej. Policisté i profesionální hasiči odklízí z kolejiště pozůstatky zemřelé. Podle zjištěných informací potrvá uzavírka neprůjezdné koleje ve směru na Plzeň do 13 hodin.