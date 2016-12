V regionu se rozmáhají minizooparky

Berounsko - Běžnou zoologickou zahradou se berounský region pochlubit nemůže. Najdete v něm ale několik zooparků.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Jana Bežáková

Jedním z nich je Zoopark Zvířátkov v obci Olešná. Založil ho spolek Fištrón v roce 2013.

V parku Zvířátkov návštěvníci najdou volnočasové aktivity pro děti, které se zde seznamují se spoustou zvířátek a péčí o ně.

V Zooparku Zvířátkov se už konalo několik velmi originálních akcí pro širokou veřejnost. Děti i dospělí mohli býti svědky kozí svatby, křestu mláďat, křestu lamy i sletu mimozemšťanů. Vedení zooparku uspořádalo ještě další různorodé a originální akce pro širokou veřejnost například Arabelu, Velikonoční veselici a další. Lidé si při nich užili spoustu dobré zábavy.

Zvířátkov je také cílem výletů řady mateřských škol z blízkého i vzdálenějšího okolí. Dětem se věnují zasvěcení znalci zvířat, kteří děti zábavnou formou seznamují s jednotlivými zvířecími druhy.

Členové Spolku s vybranými zvířaty vyjíždějí za dětmi také přímo do jejich školek.

V zahradě Zvířátkov již zahájil svou činnost chovatelský kroužek. Zvířátkov je přístupný každý pátek od 14 do 18 hodin a v sobotu i neděli. od 10:00 do 17:00 hodin. Další minizoopark provozují manželé Cynkovi v obci Chyňava ve statku U Merlina. „Náš minizoopark je otevřený pro veřejnost od května do září," uvedla spolumajitelka statku U Merlina Helena Cynková.

Minizoopark má za sebou první sezonu. Návštěvníci zde absolvují prohlídku s odborným výkladem o všech zvířátkách na statku. Prohlídky s výkladem jsou ale pouze na objednání a pro skupinu nad deset osob.

„Najdete u nás zvířata domácí, co ke statku a vesnici patří, tak i exotická, jako je velbloud, klokan a lamy. S lamami můžete jít s námi i na procházku," uvedla k aktivitám minizooparku Helena Cynková.

Návštěvníci si mohou v minizooparku v areálu Statku u Merlina zvířátka také nakrmit a děti si je v případě chuti mohou dokonce i pohladit.

Kluci a děvčata si mohou nakrmit roztomilé holandské kozičky, ovečku a když budou mít štěstí, tak i malého klokana Skippyho či lamu Leontýnku.