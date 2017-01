Vánoční stromky končí na kompostu

Beroun - Svátek Tří králů je impulsem, kdy sev domácnostech každoročně loučíme s Vánocemi.

Vánoční stromy končí u kontejneruFoto: Petra Lišková

Mizí výzdoba i stromky. Ty se pak většinou začínají kupit u popelnic a kontejnerů.

Pracovníci berounských technických služeb tak mají v těchto dnech o práci postaráno. „Nejprve v ulicích odklízíme sníh, pak jsme vyjeli na sídliště sbírat stromky, kterých se už lidé zbavují," svěřili se nám pracovníci technických služeb.

Během jediného dne jich odvezou desítky.

A kam vlastně stromky putují? Jak jsme zjistili, stromky putují do štěpkovacího stroje pak končí na kompostu.

Jak naložit s vánočními stromky řeší i samotný Beroun a vyzývá občany, jak postupovat. „Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad, což je v souladu s městskou vyhláškou o nakládání s odpadem. Vánoční stromky mohou občané také odvést do Ekodvora v pracovní dny od 7 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 13 hodin. Odstrojené stromky nevhazujte do kontejnerů ani do nádob na bioodpad. Výrazně se tímsnižuje jejich kapacita pro ostatní odpad," uvedla mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.