Vlastimil Srp už v kině promítl přes tisíc filmů

Berounsko - K práci promítače se Vlastimil Srp dostal zcela náhodou ve svých pětadvaceti letech.Zaujala ho a filmy návštěvníkům broumského kina promítá dodnes.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv



Vlastimil Srp Co vás k promítání přivedlo?

Kamarád. S promítáním jsem díky němu začal v roce 1975. Tehdy mi bylo pětadvacet let. On už v kině promítal a já mu začal pomáhat. Tenkrát tam museli být dva. Promítání bylo hodně složité a mohlo snadno dojít k požáru. Práce promítače se mi zalíbila a tak jsem u té profese zůstal. Letos mi bude sedmdesát. Takže promítám dvaačtyřicet let.

Jaké to tenkrát bylo? V jak velkém předstihu jste musel chodit před promítáním do práce?

Zhruba tak dvě hodiny před samotným promítáním. Když se promítalo z pásu, byly přípravy složité. Promítač si musel film, který byl ve dvou patnáctikilových přepravkách, přinést. V každé bedně bylo několik dílů a každý měl zhruba dvacet minut. Nejprve jsem si musel film přetočit na cívky, abych ho mohl promítat. Při tom přetáčení jsem si ho zároveň kontroloval.

Kopie filmů putovaly z kina do kina a stávalo se, že nebyly dotočené do konce a nebo poškozené. Když se o ně promítač správně nestaral, mohl kopii filmu odřít. Tenkrát byla každá vada na obrazu vidět. Kina, která tu kopii dostala déle od premiéry, tak už hrála obraz, který za moc nestál. Proto jsem musel nejprve jednotlivé svitky s filmem zkontrolovat a všechny vady zapsat. K tomu jsem musel mít ještě nějakého svědka, který mi potvrdil, že tam ty vady byly.

A co promítací stoj? Ten se musel připravovat také?

Ano, ten také. Proto jsem chodil do kina několik hodin před začátkem promítání, aby se to všechno stihlo. Tenkrát jsme v kině promítali dvakrát týdně zhruba pro dvacet až třicet diváků.

Stalo se vám někdy, že jste začal film promítat z jiné části?

To víte, že stalo. Jednou jsem dětem ze školy promítal film Práče. Protože jsem ho znal už zpaměti, tak jsem si všiml, že mezi vojáky najednou běhá kravička. Uvědomil jsem si, že jsem dětem nepromítl díl, ve kterém kravička přešla frontu. Když díl skončil, tak jsem jim tam dal ten, který jsem vynechal a potom znovu ten, který už viděly. To proto, aby jim neutekly souvislosti. Takže jsem jim kino protáhl o dvacet minut. Po skončení promítání jsem to vysvětloval učitelkám, a ty mi řekly: „Ony si toho ani nevšimly."

V současné době jste v kině přešli na digitální promítání. Je v tom velký rozdíl?

To je. Nyní přijdu do kina a mohu začít okamžitě promítat. Je to o něčem jiném. Promítání je daleko jednodušší.

Jak často v současné době promítáte?

Do kin chodí daleko méně lidí. Někde už kina přestala fungovat. U nás v obci se promítání také omezilo. Promítáme už jen jednou měsíčně. Jsem rád, že obec chod kina podporuje.

Kolik stojí v současné době půjčení jednoho filmu?

Je to dost drahé. Jen za půjčení zaplatíme dva tisíce korun.

Dokázal byste spočítat kolik filmů jste už divákům promítl?

Ano. Kdysi jsem to počítal. Nyní to je kolem tisícovky.