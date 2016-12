Hlavní důvod opravy hořovického zámku: dřevomorka

Hořovice – Na státním zámku v Hořovicích již třetím rokem opravují střechy z peněz fondu Ministerstva kultury.

Projekt Miroslava Fuchse počítal s kompletní obnovou střech hlavní budovy, severní a jižní věže a obou křídel směrem do města. “Hlavním důvodem bylo napadení krovu dřevomorkou. Vinou vadné krytiny z 80. let minulého století totiž střechou dlouhodobě zatékalo, což podporovalo její výskyt,” uvedla za Národní památkový ústav Jana Hessová.



Jak může dnes kolemjdoucí vidět, všechny střechy jsou již obnoveny, na zámku nyní dokončují plechovou střechu hlavního schodiště, kde předtím náročně opravili krovy nad barokní freskou celoplošně restaurátorsky zajištěnou přelepy.



Ty byly po opravě krovu odstraněny a malba je připravena na finální restaurátorský zásah v roce 2017. Osazeny budou také vázy na atice směrem do parku.



„Korunou našeho letošního snažení je oprava balkónu hlavního sálu zámku. Odstranili jsme zatékání dešťovou vodu a navrátili původní barevnosti litinovým prvkům novobarokního zábradlí. Přezlacen byl i erb s monogramem Wilhelma von Hanau. Ten mimo jiné postavil slavný litinový Hanavský pavilón v Praze na Letné,“ upozorňuje kastelán Libor Knížek a dodává: „V zimě budou pokračovat tesařské práce v hlavní vyhlídkové věži a krovu, který nese strop hlavního sálu.“



Zimní provoz zámku kvůli rekonstrukci přerušený není, a tak se návštěvníci mohou i nadcházející víkend vydat na adventní prohlídky. Konají se v sobotu a neděli. Prohlídky slavnostně vyzdobeného hořovického zámku s výkladem zaměřeným na prožívání adventních a vánočních tradic začínají vždy v 11, ve 12, 13 a 14 hodin.