Vyražte o svátcích na rozhledny

Berounsko - Za pár dnů jsou vánoční svátky a tři dny volna. Mnozí si přidají několik dnů dovolené a volno si prodlouží až do Silvestra. Ti, co nechtějí jen lenošit, mohou vyrazit na některou z četných rozhleden v berounském regionu. V posledních letech, jich tam vyrostl slušný počet.

Turisty čeká občerstveníFoto: Deník

A jejich výstavba nekončí. Novou rozhlednu staví například Středočeský kraj v lesoparku Knihov ve Zdicích.

Jednou z nejoblíbenějších rozhleden v regionu je Máminka, kterou najdete na Krušné hoře v Hudlicích. Měří 33 metrů. V letošním roce ji navštívily stovky lidí. Z rozhledny dohlédnete nejen na krásnou krajinu křivoklátských lesů, ale až na Sněžku a Krušné hory. Vstupné zde neplatíte. V pondělí 26. prosince pořádá obec Hudlice výšlap na Hudlický vrch. Je to již 12. ročník této akce.

Městská hora

Další oblíbenou rozhlednou je Městská hora. Její návštěvu můžete spojit s příjemnou prohlídkou místního Medvědária. Rozhledna na Městské hoře v Berouně vznikla nadstavbou městského vodojemu postaveného v roce 1936. Rozhledna je vysoká čtrnáct metrů a je vybudována ze železobetonu včetně schodiště.

Rozhledna sloužila veřejnosti až do osmdesátých let, kdy byla z důvodu neutěšeného stavu uzavřena. Až v roce 1998 se rozhledny ujala firma, která ji opravila a rozšířila betonovou stříšku přes celou vyhlídku. Od roku 1998 rozhledna znovu slouží veřejnosti. Od listopadu do března je rozhledna otevřená v sobotu, v neděli a ve svátek od 10 do 15.30 hodin. Vstupné pro dospělé je deset korun. Děti, studenti a důchodci zaplatí pět korun.