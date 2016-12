Vyražte první den v roce do přírody

Zdice – Klub českých turistů, odbor Zdice pořádá svůj tradiční novoroční pochod na Vraní skálu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Archiv

Ten se uskuteční v neděli 1. ledna. Sraz všech účastníků Novoročního výstupu na Vraní skálu je ve 13 hodin u nové školy.



Nebo přímo pod Vraní skálou, a to o hodinu později od 14 do 15 hodin.



Trasa pochodu je dvanáct kilometrů. Při cestě z Vraní skály vede trasa turistického pochodu přes obec Svatou.



V případě, že se pochodu pořádaného zdickými turisty zúčastníte, obdržíte novoročenku s hlavními akcemi, které budou turisté v příštím roce pořádat. Akce je zařazena do seriálu „Novoroční čtyřlístek", která je určena na podporu výstavby turistických tras pro vozíčkáře