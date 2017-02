Vyšetření na ptačí chřipku trvá celý den

Berounsko – Lidé jsou vyplašení z výskytu plačí chřipky a každého uhynulého ptáka poctivě hlásí městské policii.

Ilustrační fotoFoto: archiv



Kromě holubů a jiného ptactva už berounští strážníci zasahovali také u uhynulé labutě a racka. O uhynulé labuti informovali městské strážníky berounští policisté. „Byla nalezená v lomu Alkazar. U racka bylo evidentní, že umrzl. Protože byl přimrzlý k ledu. U labutě důvod úhynu nebyl zřejmý, proto jsme ji předali veterinární správě k vyšetření na ptačí chřipku," uvedl velitel Městské policie Beroun Alexandr Scherber.



Nyní se čeká na výsledky laboratorního vyšetření, při kterém by se mělo zjistit, zda nalezená labuť neuhynula na ptačí chřipku, která už několik týdnů řádí v České republice. Například u labutě nalezené před pár dny na Střeleckém ostrově v Praze veterináři nález ptačí chřipky potvrdili. U labutě byl zjištěn virus vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N8. Pro labutě je onemocnění ptačí chřipkou smrtelné.



A jakou cestu nyní každý nalezený uhynulý pták absolvuje? „Uhynulé ptáky, které nám chovatelé či lidé nahlásí, odvezou pracovníci státní veterinární zprávy do ústavu, kde se u nich provede vyšetření na ptačí chřipku. Vyšetření na identifikaci H5 trvá zhruba půl dne. Pak se ale doidentifikovává to N a patogenita. Takže celé vyšetření trvá zhruba jeden den. Tedy 24 hodin," vysvětlil ředitel Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj Otto Vranný.



Ptačí chřipkový vir podtypu H5 může mít jak vysokou, tak nízkou patogenní formu.



A co si má laik pod slovy ptačí chřipka vlastně představit? Zkušení chovatelé vědí, že to není žádné nové onemocnění. Znali ho už naši předkové. „Říkali mu ptačí mor. Jako dítě si na něj moc dobře pamatuji. Moje babička měla statek a když se jí v chovu tahle nemoc objevila, byla to pohroma. Nikdy ale chov nevybíjela. Nemocná drůbež pošla, ta odolnější přežila," uvedl Jiří Šimek.



A jak se nemocný pták či drůbež pozná? Je apatický, nepřijímá potravu, má načepýřené peří. Může mít otoky a změny na hřebíncích a nohou, dýchací potíže. Odolnější jedinec pouze vykazuje známky nachlazení a ubývá na váze, přičemž se může časem sám uzdravit. Citlivý pták může uhynout už den či dva po nákaze.