Výstavba pavilonu: firma dohnala zpoždění

Králův Dvůr- Nový třípatrový pavilon Základní školy v Králově Dvoře v Jungmannově ulici se pravděpodobně dokončí v plánovaném termínu.

Výstavba nového školního pavilonu Králův DvůrFoto: Pavel Paluska

V případě, že už nyní půjde vše podle plánu, město bude moci školní pavilon v lednu roku 2018 otevřít.



„Zpoždění, které kvůli neplánovanému archeologickému výzkumu, výstavba nového pavilonu nabrala, je už minulostí. Dodavatelská firma už plní daný harmonogram. Jsem moc rád, že se jim neplánovaný skluz podařilo dohnat," uvedl k výstavbě nového pavilonu školy starosta Králova Dvora Petr Vychodil.



V prosinci už řemeslníci začali s hrubou stavbou druhého patra pavilonu. Jeho výstavba je jednou z největších investic Králova Dvora. Realizační náklady si vyžádají zhruba částku 110 milionů korun. Městu se na ní podařilo získat dotaci ve výši 60 milionů korun a kolem padesáti milionů korun půjde z rozpočtu Králova Dvora.



Výstavba třípodlažního pavilonu rozšíří kapacitu králodvorské základní školy, která je už nyní největší školou na Berounsku, o tři sta míst.



„Pro mne je to neuvěřitelně vysoké číslo. Neumím si představit, co to bude za dav, až se všechny ty děti ráno poženou do školy. A těch obědů, co v jídelně vydají," poznamenala Sylva Podzimková z Králova Dvora.



Stávající jídelna a kuchyni by na takový počet dětí nestačila. Město ji musí rozšířit. Přestože bude moderní třípodlažní pavilon stát v těsném sousedství rušné Jungmannovy ulice, bude od ní oddělen dostatečným počtem parkovacích míst, která budou k dispozici škole, ale i návštěvníků haly a víceúčelového hřiště.