Výstavu Fenomén Igráček si zájemci prohlédnou v Berouně

Beroun - Výstavu Fenomén IGRÁČEK si mohou zájemci prohlédnout nyní i v Berouně. Expozice je v Muzeu Českého krasu přístupná až do 23. dubna. Součástí výstavy jsou mimo jiné unikátní IGRÁČCI v podobě Václava Talicha a Jana Preislera.

Putovní výstava na téma historie, současnost, vývoj a výroba legendární hračky budí velký zájem dětí i jejich rodičů. Součástí berounské výstavy je i herní koutek a soutěž. Výhrou jsou samozřejmě igráčci.

Výstava vznikla ve spolupráci s českým výrobcem hraček, společenských her a IGRÁČKA, společností EFKO - karton a Technickým muzeem v Brně.

„Výrobce IGRÁČKA, společnost EFKO, navázala v rámci přípravy Výstavy Fenomén IGRÁČEK spolupráci s panem Miroslavem Svobodou z Mikulova, který přepracovává postavičky IGRÁČKŮ do různých, převážně, historických podob. Pan Svoboda se podělil o svá dílka četníků, vojáků a hokejistů vytvořených z postaviček IGRÁČKA. Jeho dílka se setkala s velkým ohlasem. Vznikla tak myšlenka ozvláštnit výstavu Fenomén v každém z hostitelských míst IGRÁČKEM v podobně významné osobnosti spjaté s danou lokalitou. Team připravující výstavu vybral ze známých osobností města Berouna dirigenta Václava Talicha a malíře Jana Preislera," uvedl za Technické muzeum v Brně Zdeněk Rauš.

Muzeum Českého krasu Beroun nabízí mimo krátkodobých výstav, které se pravidelně obměňují, také stálé expozice věnované historii Berouna i krásám Českého krasu. V těsné blízkosti náměstí stojí Plzeňská brána, která byla nedílnou součástí městského opevnění vybudovaného na přelomu 13. a 14. století. V jejích útrobách čeká mimo vyhlídky na město stálá expozice připomínající historii berounského opevnění či kopie nejvýznamnějších listin v historii města.

Zájemci mohou berounské muzeum navštívit kromě pondělí každý den. Od úterý do soboty v době od 9 do 12 a od 12.45 do 17 hodin. V neděli se muzeum otevírá o hodinu později.