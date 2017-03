Začala rekonstrukce trati z Berouna do Králova Dvora

Beroun - V Berouně se rozjela jedna z nejrozsáhlejších investičních akcí, která se týká berounského vlakového nádraží. Práce se budou odehrávat na osobním a seřaďovacím nádraží železniční stanice Beroun a v navazujícím traťovém úseku Beroun – Králův Dvůr. Proměnou projde také nehezká zastávka v Králově Dvoře, která získá nový podchod.



Stavba řeší i úpravu nástupišť včetně bezbariérového přístupu pro cestující, přejezdů, mostů, podchodů a propustků. Nebude chybět ani kamerový systém pro zajištění bezpečnosti cestujících a protihluková opatření. Zcela novým prvkem je podpůrná trakční měnírna pro posílení zvyšujících se elektrických odběrů a zálohu pro dočasně odpojených elektrických zdrojů.

„Díky stavbě zlepšíme parametry další části třetího koridoru z Prahy na západ Čech. Přestavbou tak projde nejen frekventovaná stanice Beroun, ale i navazující dosud nemodernizovaný traťový úsek," uvedl náměstek generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb. Projekt zahrnuje také modernizaci zabezpečovacího zařízení s dálkovým ovládáním stanic, výstavbu sdělovacího a informačního zařízení, rekonstrukci trakčního vedení, úpravy výpravní budovy v Berouně a výstavbu nového technologického objektu.

„Vlakem jezdím každý všední den do práce. Je pravda, že berounské nádraží už ledacos pamatuje, ale podle mne nepatří k těm nejhorším. Jsem zvědavá, jak bude na konci roku 2019 vypadat. Svým způsobem se už i těším, že do té doby něco udělají i s halou," poznamenal Milan Podzimek z Karlštejna. Jak potvrdilo vedení Správy železniční dopravní cesty, rekonstrukce postihne i hlavní budovu vlakového nádraží. Určité úpravy ji čekají už v rámci Optimalizace trati Beroun – Králův Dvůr.

„Uděláme ale vše proto, abychom projekčně připravili i budoucí rekonstrukci celé budovy berounského nádraží. To je i naše velké přání. A pokud možno tak, abychom to časově skloubili ještě s touto, dnes zahájenou stavbou. Věříme tomu, že by se nám mohlo podařit do konce roku 2019 zrekonstruovat celé berounské nádraží i s jeho budovou," uvedl za investora náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleba.

V letošním roce by měl dodavatel stavby zrealizovat práce za zhruba 500 až 600 milionů korun.