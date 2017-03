Záložní nemocnici nikdo nechce, znovu je na prodej

Hředle - Bývalá záložní nemocnice, kterou v sedmdesátých letech postavila tehdejší československá vláda pro případ vypuknutí války či pandemie v obci Hředle na Berounsku, je opět na prodej.

Komplex nemocnice v Hředlích u Berouna obsahuje 8 budov a 22 pozemků o výměře přes dva hektary. Areál je v udržovaném stavu a nachází se na území Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, jen pár minut jízdy autem od sjezdu z dálnice D5.

V minulých měsících budovy využívaly zejména filmové štáby, které platí za pronájem statisícové částky. V roce 2015 bývalou záložní nemocnici převzal od Ministerstva zdravotnictví na základě usnesení vlády České republiky Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

„Nemovitosti byly nabídnuty ostatním státním institucím, ovšem žádná z nich neprojevila o nabízený majetek zájem. Proto ÚZSVM vyhlásil transparentní výběrové řízení s následnou aukcí na prodej tohoto areálu. Nemocnici nabízí za minimální kupní cenu 26,163 milionu korun. Termín pro podávání nabídek končí 13. března," uvedl za Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Radek Ležatka.

Záložní nemocnice byla celých 40 let opuštěná. Za tu dlouhou dobu jí nenavštívil žádný pacient. Během hrozby ptačí chřipky kolem roku 2005 byl areál převeden na Zdravotní zabezpečení krizových stavů a měl sloužit jako záložní nemocnice, jež měla být schopna poskytnout pomoc až 500 pacientům. Za celou její historii se zde však neléčil jediný pacient.

Čtyřpatrový komplex budov na dvouhektarovém pozemku na okraji Hředlí disponuje kompletním technickým zázemím, lůžkovými pokoji, heliportem i vybavenými operačními sály, které nikdy nikdo nevyužil. Je rozdělený do nespočetného množství sterilních místnost. Kdykoli připravených k použití. Každá místnost měla předem jasně vymezený účel. Stačilo jen dovézt zařízení a nemocnice by mohla v podstatě okamžitě fungovat.

Nemocnice je na prodej už několik let. „Areál jsme nabízeli ostatním státním institucím, ale žádná o něj neprojevila zájem, proto ho v současnosti nabízíme v transparentním výběrovém řízení," informoval mluvčí úřadu Radek Ležatka.

Místní lidé mají strach, aby nový majitel nemocnici nepředělal na ubytovnu a nebo nějaké rušné turistické zařízení. V obci se mluvilo o mnoha možnostech. Objevily se i spekulace o využití budovy pro uprchlíky v době migrační krize.

Radnice na odkoupení areálu nemá finanční prostředky

„Tím by u nás v obci bylo poklidu. Netoužíme po tom, aby se z ní stalo nějaké rušné místo pro turisty či ubytovna pro zahraniční dělníky," poznamenala Barbora Kindlová s tím, že starousedlíci si dříve mysleli, že je tam nějaké utajené výzkumné pracoviště. Jiní by přivítali, kdyby stát rozprodal pozemky v okolí nemocnice na výstavbu rodinných domů a nebo daroval bezúplatně obci. Radnice na odkoupení areálu nemá finanční prostředky. „Samozřejmě, že bychom pro takový objekt využití našli. Ale chybí nám ty miliony, za které ji nabízí. Kdyby nám ji poskytli bezúplatně, tak by to bylo jiné. Už hodně dlouho tady bádáme, na co by se záložní nemocnice dala využít," poznamenal starosta obce Hředle Josef Čermák s tím, že mezi představiteli obce už nějaké nápady padly.

„Předělat ji na domov pro seniory mezi nimi také byl. Ale realizovat takový záměr by bylo finančně velmi nákladné a asi i problematické. Levnější by bylo postavit něco na zelené louce. Nemocnice stojí v chráněné krajinné oblasti, což bude pro každého nového majitele zřejmě svazující," dodal starosta.

Podle jeho vyjádření se už nemocnice kdysi prodávala za dvanáct milionů. „Tehdy o ni také nikdo neměl zájem. Takže její cena postupně klesala a klesala, až spadla na těch dvanáct milionů. Za tu cenu se pak kupec našel a nemocnici koupil. Záměr, který s objektem měl, ale neuspěl u CHKO Křivoklátsko a tak se nemocnice vrátila zpět státu. A ten ji od té doby stále prodává".