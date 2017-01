Zápisy do škol budou až na jaře

Králův Dvůr - Děti půjdou letos k zápisu o několik měsíců déle.

Zápisy se odsouvají Foto: Ilustrační foto

Kvůli novele školského zákona posunuly o několik měsíců nejen zápisy do základních škol, ale i těch mateřských.



V Králově Dvoře se zápis do základních škol pro rok 2017/2018 přesunul z února na duben. V Základní a mateřské škole Králův Dvůr a Základní a mateřské škole Počaply se uskuteční v úterý 11. dubna. Zápisy do prvních tříd se v obou základních školách uskuteční od 14 do 18 hodin.



Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol proběhne podle novely školského zákona v první polovině května. Přesný termín a bližší informace k němu budou zveřejněny s dostatečným časovým předstihem na stránkách města Králův Dvůr.