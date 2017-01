Zdice žádají znovu o dotaci na halu

Město Zdice v loňském roce požádalo o dotace na několik rozsáhlých investičních akcí.

Mezi nimi byla i dotace na další etapu rekonstrukce místní sportovní haly. Bohužel s žádostí neuspělo.



„Město požádalo o dotaci z příslušného dotačního titulu ministerstva školství o částku 6,4 milionu korun. Protože jsme nebyli úspěšní, žádáme o dotaci na letošní rok znovu," uvedl k této investiční akci starosta Zdic Antonín Sklenář.



S pomocí dotace z ministerstva školství město chtělo ve sportovní hale navázat na provedené rekonstrukce a rozjet stavební úpravy v druhém patře sportovní haly. Zde by měla být zmodernizovaná ubytovna pro sportovce a turisty. Je naplánováno nové vybavení ubytovny a pořízení nového vytápění. Zároveň s tím by měla být v prvním patře budovy vybudována nová sauna.



O další dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy by představitelé Zdic chtěli požádat na výstavbu nové budovy základní školy, a to druhého stupně. Její výstavbu už plánují několik let. Realizační náklady by měly přesáhnout částku sto milionů korun.