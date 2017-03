Žebráčtí turisté letos slaví 95. narozeniny

Žebrák – Klub českých turistů v Žebráku letos oslaví kulaté výročí svého založení. Je mu 95 let. Vznikl v roce 1922 a měl 47 členů. Od roku 1948 až do roku l990 měl zakázanou činnost. To ale turistům chuť a elán nesebralo.

V roce 1972 manželé Šrédlovi založili nový odbor turistiky při Tělovýchovné Jednotě Žebrák, který také vedli. Žebrácký oddíl turistiky se v té době věnoval pěší a vysokohorské turistice, a to nejen v České republice. Svoji činnost rozšířil také do Evropy. Jeho členové se nevěnovali jen pěší turistice, ale i vodní, lyžařské a cyklosturistice. Založili oddíl mládeže a začali pořádat turistické závody zdatnosti a orientační běh. Také čtěte: Arakain v Hořovicích rozpálil krev fanouškům O pár let později přišli žebráčtí turisté se skvělým nápadem. Rozhodli se uspořádat dálkový pochod, který pojmenovali Žebrácký vandr. Ten se stal velmi populární už ve svých začátcích. Jeho třetího ročníku se zúčastnil neuvěřitelně velký počet turistů. Bylo jich přes tisíc. V té době byl turistický oddíl v Žebráku podle všeho nejaktivnější. Má devadesát členů a pořádá dálové etapové pochody jako Toulky ducha Klepáčka, známé Tříkrálové zimní táboření na Koukolově hoře s účastí Československé televize a další turistické akce. Jeho členem je v té době také mistr sportu Waltr Bednář, který činnost žebráckých turistů rozšířil o běh v přírodě a zasloužil se o vznik běžeckého závodu Žebrácká 25. Nepřehlédněte: V kasárnách se začnou stavět bytové domy Pak přichází přelomový rok 1989. Členů ubývá a aktivit také. Hlavní činností žebráckých turistů je pěší turistika a cyklistické akce. Přestali pořádat i Žebrácký vandr. Ten se svého znovuvzkříšení dočkal před několika lety, kdy se jeho pořádání ujali místní pionýři Střela Žebrák. 8. dubna se uskuteční jeho sedmý ročník.

Autor: Romana Šimková