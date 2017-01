Žena se pokusila o sebevraždu, přežila díky zásahu policie

Hořovice – Neshody mezi manžely se mohou vystupňovat do takové míry, že se jeden z účastníků rozhodne ukončit svůj život.

Důkazem je případ z Hořovic, který se udál těsně v závěru roku. „Muž oznámil na obvodní oddělení Hořovice pohřešování své manželky, se kterou měl již delší dobu neshody. Ta opustila místo svého bydliště a na základě zjištěných poznatků vše nasvědčovalo tomu, že se žena zřejmě pokusí ukončit svůj život sebevraždou," konstatovala policejní mluvčí Marcela Pučelíková.

Po ženě bylo vyhlášeno celostátní pátrání a policisté zahájili pátrací akci. „Její vozidlo bylo objevené nedaleko jedné z ubytoven v obci Hořovice, kde měla žena pobývat. Z této ubytovny odešla a nikomu z blízkých se již neozvala," sdělila Marcela Pučelíková.

Pátrací akce trvala dva dny a po prověření všech poznatků došli policisté k závěru, že by se žena mohla nacházet někde v okolí této ubytovny.

V pátek v dopoledních hodinách prohledávali opět široké okolí a v jednom z neobydlených domů poblíž hořovického vlakového nádraží se jim podařilo ženu najít.

Ta však již byla po sebevražedném pokusu pořezána na obou zápěstích, dehydrovaná a značně podchlazená. Pokud by ji policisté nevypátrali včas, žena by svůj sebevražedný útok nepřežila. Následně byla předána do péče lékařů.