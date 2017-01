Zima přitvrdila, sněžení i vítr komplikují dopravu

Berounsko - Předpovědi meteorologů se naplnily. Sníh, silný vítr, náledí a sněhové jazyky trápí řidiče i chodce.

Sněžení přichází postupně od severu a podle současných předpovědí má během příštích dnů napadnout i v nížinách do dvaceti centimetrů sněhu.



„V porovnání s okolními regiony je situace na Berounsku a Hořovicku dobrá. Máme venku všech třináct sypačů. Techniku průběžně navyšujeme o traktory s radlicemi. V současné době jsou v berounském regionu všechny silnice sjízdné," uvedl za Krajskou správu a údržbu silnic Kladno vedoucí provozu Bohumil Taraba.



Špatná situace byla v oblasti Mořiny, Mořinky a tam, kde jsou otevřené pláně. Na silnicích se kvůli silnému větru tvořily na mnoha místech sněhové jazyky.



„Bylo to tam hodně nepříjemné. Vítr zvedal sníh do vzduchu a vůbec jsem neviděla, kam jedu. Na silnici byly z navátého sněhu jazyky. Poryvy větru mi i několikrát smýkly autem. Byla jsem ráda, že jsem v pořádku dojela do práce," uvedla k středeční situaci na silnici Magda Procházková z Mořiny.



Silný vítr odnášel vše, co se mu připletlo do cesty.V Králově Dvoře rozboural a povalil dokonce oplocení kolem staveniště nového školního pavilonu.



V ulicích Berouna byl poměrně klid. V dopoledních hodinách ustalo sněžení a sníh na chodnících pomalu tál.



„Je mi skoro devadesát, jediné, co v tomto počasí zmohu, je jít na procházku. Před některými domy jsou chodníky zametené, tam se mi jde dobře. Kde ale sníh nikdo neuklidil, to mám strach i s holí. Bude prý ale hůř," poznamenal Karel Vykář z Velkého sídliště v Berouně.



V Hudlicích, které patří k nejvýše položeným místům v regionu, napadalo do dopoledních hodin kolem tří centimetrů čerstvého sněhu. Chvílemi zde byla i předpovídaná bílá tma. V rozbředlém sněhu, který se spojil s posypovým materiálem, auta vyjela koleje. Ty byly pro řidiče nepříjemné hlavně v zatáčkách. V regionu ale nedošlo k žádným vážnějším dopravním nehodám.



„Na Hořovicku a Berounsku je naštěstí klid. Řidiči jezdí opatrně. Měli jsme nahlášenou pouze jednu dopravní nehodu. Paní s autem skončila ve svahu. Daleko horší situace je ale na Praze Západ," upozornila policejní mluvčí Marcela Pučelíková.