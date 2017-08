Zjistili jsme pro vás: kde a za kolik zaparkujete na Berounsku

Beroun /FOTOGALERIE/ - Ta nejvhodnější místa k parkování v okolí vlastního bydliště zná každý řidič jako své boty. Co ale když vyrazíte k sousedům? Třeba na nákupy nebo prostě jen na výlet. Většina parkovišť, zejména v centrech měst je dnes už zpoplatněna.

Deník pro vás proto provedl průzkum kde a za kolik zaparkujete ve větších středočeských městech. Nádavkem přidáváme pár tipů. kde můžete poblíž centra měst parkovat ještě pořád zcela zdarma.

PLACENÝCH MÍST JE DOST

Berounská radnice řeší problémy s parkováním už dlouho. Proto si také vedení města nechalo zpracovat dopravní studii, jejímž cílem bylo zhodnotit systém parkování a navrhnout možnosti rozšíření parkovací kapacity.

„Ukázalo se, že placených parkovišť v centru je dost, naopak v souvislosti s připravovanou integrací dopravy od ledna příštího roku budou potřeba záchytná parkoviště typu P+R,“ konstatoval starosta Ivan Kůs s tím, že s tímto vývojem koresponduje i záměr města na výstavbu parkoviště s kapacitou 300 míst Na Podole v příštím roce.

Obsahem studie je také rekapitulace potřeby parkovacích míst pro obyvatele a návrhy ploch pro jejich zřízení. Na sídlištích a v obytné zástavbě je k dispozici 959 míst, vzniknout by jich mohlo dalších 380. „Počítá se s nimi zejména v rámci rekonstrukcí jednotlivých ulic. Připravujeme projektovou dokumentaci pro ulice Branislavova, Družstevní, Bezručova a další. Postupně bychom chtěli parkovací místa rozšiřovat i v dalších opravovaných ulicích. Na Velkém sídlišti máme také vytipované pozemky pro výstavbu menšího parkoviště,“ doplnil místostarosta Michal Mišina.

Nyní mohou řidiči v Berouně využít i parkovací dům U Černého koně, který nabízí stání v pracovních dnech od 7 do 18 hodin za 15 korun na hodinu. Stejnou cenu zaplatí i v sobotu od 7 do 15 hodin. V neděli, ve svátek stojí hodina dvě koruny. P+R parkoviště u autobusového nádraží má kapacitu 184 míst a celodenní stání zde stojí 20 korun. V centru mohou řidiči zaparkovat také na náměstí Marie Poštové, kde hodina stojí ve všedních dnech od 7 do 18 hodin a v sobotu od 7 do 13 hodin 20 korun.