Zvířata hlad nepocítí, pomohli lidé i sbírka

Bzová - Mrazivé počasí zvířatům nevadí. Péče o ně je však v zimě mnohem náročnější než v jiných obdobích roku.

„Voda zamrzá, zvířatům se musí rozvážet prakticky celý den. Navíc potřebují více krmení, mělo by být tučnější a výživnější," říká za ekocentrum Zvířecí pohoda ve Bzové Veronika Novotná.

Jedním dechem k tomu dodává, že kolem Vánoc se zvedla vlna solidarity, kdy do ekocentra přijížděli lidé s pomocí. Pomohly i obchody v Králově Dvoře či Berouně, které zprostředkovaly sbírku. „Krmení máme zabezpečené na dva tři měsíce. To je pro nás to nejdůležitější. Nyní se nemusíme strachovat, že nebudeme mít zvířata čím krmit," prohlásila s úlevou Veronika Novotná, která posílá všem dárcům poděkování.

Mrazy zvládají zvířata bez problémů, nesmějí ale zůstat ve větru. „Průvan nesvědčí žádnému zvířeti. Při velkém větru například koně stahujeme do boxů," popsali zástupci ekocentra ve Bzové. Útočiště zde nacházejí opuštěná zvířata.

Nenechají zde na holičkách žádné, například před Vánoci zde pečovali o pětadvacet koťat, která vyžadovala nepřetržitou péči. Většina má už nový domov, v ekocentru jich zůstalo nyní šest.

V ekocentru Zvířecí Pohoda ve Bzové pečují o domácí a hospodářská zvířata několika druhů, která dříve bývala nedílnou součástí venkovů. „Jde například o koně, ovce, kozy, králíky, slepice a prase," říká Veronika Novotná s tím, že návštěva ekocentra je v zimních měsících možná po telefonické domluvě. Veřejnosti bude otevřené opět od dubna.