Stejnou kvótu zavedlo už Norsko v roce 2008 a přidaly se k němu další evropské země jako Francie a Itálie. Po deseti letech se zjistilo, že to příliš nefunguje. Společnosti švindlovaly. Místo aby dosazovaly na šéfovská křesla dámy, raději snižovaly počet vedoucích. A pokud už ženy obsadily exekutivu, jmenovaly na řídící místa pod sebou spíše muže.

S válkou covid nezmizel

Zdá se tedy, že jde o další hurákorektní akci Bruselu. Nebo ne? Ženy pilotují vojenské stíhačky, hrají hokej a řežou se v kleci při zápasech MMA. Proč by nebyly dobrými superšéfkami? A brání jim v tom teď někdo?

Asi to bude jistá shoda okolností. Do vedení jsou hledáni lidé nemilosrdní, matematicky nadaní. Musí se chovat smečkově, tedy sklonit se před vyššími a štěkat na nižší. Musí být ochotni nasadit všechny síly a čas pro firmu. Z dob pračlověka a bojů o potravu k tomu asi mají muži o něco větší vlohy. Nu, možná by opravdu ženy horní patra firem polidštily…