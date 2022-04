Všude okolo covidová čísla stoupají, u nás klesají. Nejspíš to ale není tím, že se nám druhá vlna omikronu vyhýbá. Lidé nechodí na PCR testy, stačí jim domácí antigenní. Do karantény nebo izolace se posílají sami. A jiní příznaky nachlazení přehlížejí. „Bez povolení úřadu“ většina Čechů degradovala koronavirus na „chřipečku“. Přes to, že premiér Fiala, plně očkovaný člověk ve středním věku a v solidní kondici varuje. Sám byl překvapen, jak je infekce nepříjemná.

A i když teď bohužel spíš počítáme mrtvé na Ukrajině, denně umírají na epidemii i lidé v českých nemocnicích. Zátěž zdravotnictví se však zmenšila. Ani odborníci nepředpokládají brzké zhoršení situace. Jen varují, že nikdo přesně neví, co přijde na podzim.

Mírný optimismus je však na místě. To však nikoho neopravňuje, aby se choval buransky a nedodržoval hygienická opatření. Člověk, který chrchlá nepatří do veřejné dopravy ani do práce. To by mělo být pozitivním dědictvím po covidu, který jinak zanechal jen rozpaky a slzy.