Politickému rentiérovi Miroslavu Kalouskovi se opět zastesklo po mně a vysoké politice, tak napsal do novin. Chápu jeho frustraci, když mu vlastní partaj před volbami dala padáka, aby ji netáhl ke dnu. Evidentně je ta frustrace natolik silná, že to mělo i dopad na jeho jedinou schopnost – věrohodně lhát.

Andrej Babiš

je předsedou vlády ČR

Ve svém komentáři v Deníku říká, že „u nás dochází k jednomu z nejdynamičtějších zdražování v EU, statisticky více než čtyřprocentnímu, reálně dvojnásobnému. Přesto vláda „přitápí“ druhým nejrychlejším zadlužováním v EU a nepřípustným tlakem na ČNB, směřujícím k nezvyšování úrokových sazeb.“ Tak pravil někdejší ministr financí ve vládě rozpočtové odpovědnosti, který nasekal dluhy za 670 miliard, přihlížel inflaci přes 7,1 procenta a 600 tisíc nezaměstnaných poučoval o nutnosti utahování opasků, zatímco svými tupými škrty zadřel celou ekonomiku na roky dopředu.

Takže popořadě. Inflace je podle čísel Eurostatu v České republice je 3,1 %, což je pod průměrem EU, kde je inflace 3,2 %. Takže čtyři procenta určitě ne, jak se snaží lidem namluvit pan Kalousek. Řeči o tom, že za inflaci může hlavně vláda, je argumentace typu „protože Babiš“. Kdyby pan Kalousek uměl číst jiné zdroje, než jen po ránu ty v češtině, tak by zjistil, že inflace je globální problém, jelikož svět dohání výrobu za období covidu a poptávka po surovinách a energiích prudce vzrostla, což také logicky vyhnalo vzhůru ceny.

Dobrá zpráva je, že se jedná o přechodný stav, který dle předpovědí lepších ekonomů než „rozpočtově odpovědného“ exministra už na konci roku odezní. Naší výhodou je česká koruna, která umožňuje proti inflaci bojovat. Kdybychom se zbavili koruny a přijali euro, jak to chce TOP 09, tak je inflace ještě vyšší. Německo zažívá největší inflaci od roku 1993.

Pokud je o rychlost zadlužování, tak navzdory strašení opozice jsme 6. nejméně zadluženou zemí v celé Evropské unii. Rychlost zadlužení byla vysoká jen krátkodobě, jelikož jsme v březnu tohoto roku předčasně splatili dluh splatný v tomto roce. Na konci září bude dluh o 148 mld. korun nižší než v červenci tohoto roku. Je to běžná operace, kterou dělají všechny státy v Evropě a jejím smyslem je vypůjčit si ve chvíli, kdy jsou nízké úroky. To byl právě náš případ. Ale to pan Kalousek, jako bývalý ministr financí, asi už zapomněl. Nejspíše to však asi nikdy ani nevěděl. Náš veřejný dluh vůči HDP bude ke konci roku 2021 nižší než dluh, který nám zanechala koalice spolu v roce 2013.

A do třetice, pokud jde o ČNB a sazby, tak je pravda, že si myslím, že růst sazeb v této době není rozumný krok, protože lidem prodraží úvěry a hypotéky. Ale o nějakém nátlaku nemůže být řeč, protože centrální banka je na politickém vlivu nezávislá a dělá si co uzná za vhodné. To ale těžko pochopí bývalý ministr financí, který byl zvyklý strkat svůj nos všude – od živých kauz Finančního analytického útvaru počínaje, po volbu policejního prezidenta konče.

Jak říká české přísloví, starého psa novým kouskům nenaučíš. Je jen smutný pohled na starého psa, kterému už dělají potíže i ty kousky staré.

