To se mělo napsat už dávno, řekla mi unijní úřednice, když jsem jí vysvětloval ideu nového seriálu Deníku: „Jak na peníze z evropských fondů“.

Foto: Deník

Ano, my všichni jsme se měli už dávno a mnohem více zajímat o to, kam v naší zemi jdou peníze z evropských fondů. Měli jsme klást mnohem více otázek našim politikům od vládní úrovně až po úroveň obcí. Měli jsme se od počátku dívat na ty stovky miliard jako peníze naše vlastní, a ne jako na „bruselské“, prostě cizí. Měli jsme se i mnohem více, než jsme se dosud zajímali, starat o to, na co jdou i v jiných zemích EU, protože i to jsou „naše peníze“.