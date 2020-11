Svět se dočkal vakcíny. A nic

Měl to být zlomový okamžik, kdy se na konci tunelu, do něhož se naše část světa dostala druhou vlnou koronavirové nákazy, objeví jasné světlo. Mnozí z nás doufali, že to bude oslňující denní záře, která osvítí celou tu mnohotýdenní pandemickou temnotu před námi. Jenže to byl jen takový světelný záblesk, který tak rychle, jak zasvítil, zase pohasl. Světové akcie, které na tento okamžik měsíce čekaly, na den radostně poskočily a pak zas trochu spadly. Na „historický okamžik“ nic moc.

Foto: Deník