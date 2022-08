Zatím ještě nevíme, jak se vládní pomoc konkrétně promítne do našich peněženek. Premiér Petr Fiala pouze potvrdil, že na celou topnou sezonu bude uvolněna částka 66 miliard korun, z toho 27 se rozpustí do energetického sociálního tarifu. Zopakoval, že kabinet nenechá nikoho padnout na dno.

Pokud náklady na bydlení přesáhnou 30 procent čistých příjmů rodiny (v Praze 35 procent), stát jim rozdíl doplatí formou příspěvku na bydlení. To není nic nového, takto je tato dávka koncipována od samého počátku, ale měnily se její parametry, aby na ni dosáhlo víc lidí.

Provaz o dvou koncích

Vláda též rozhodla o prominutí poplatků na obnovitelné zdroje, po čemž opozice volá už dlouho. To bude jednoduchý administrativní úkon. S tarifem je to náročnější. Má se vyplácet dvoufázově, letos prakticky plošně, příští rok strukturovaně. Sleva by se měla promítnout už do záloh, což se ovšem neděje.

Prověřit to má ministr průmyslu. Jenže to měl udělat předem, nikoliv ex post. Pochybuji, že tým ministra Síkely bude ve složenkové přetahované úspěšný. Přitom právě na této věci se může lámat chléb a vládní důvěryhodnost. Příští týden se na podnět opozice sejde mimořádná schůze k energetice. Do té doby by měl mít kabinet ve všech krocích jasno. Jinak bude ugrilován.