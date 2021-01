Každému normálnímu člověku je jasné, že v pátém stupni PSA je omezení kontaktů mezi lidmi, ať už venku, doma, s příbuznými, přáteli nebo kolemjdoucími, nezbytně nutné. Na Hradě asi žijí v jiné, papalášské dimenzi. Naštěstí to premiérovi došlo a s prezidentem se sejde jen ve dvou.

Je nejvyšší čas, aby tím přešlapy skončily. Andrej Babiš vzal na sebe veškerou odpovědnost za pokoření epidemie včetně logisticky náročné operace očkování. To, že nepůjde o žádnou brnkačku, naznačují první obtíže s dodávkami vakcín, tupý inzerát z dílny ministerstva zdravotnictví nebo zakrytá injekční stříkačka při vpichu do premiérova ramene. Přitom důvěra je při vakcinaci nejdůležitější. Pochybovače lze přesvědčit jen transparentním přístupem a osobním příkladem.

Bylo by to ovšem zbytečné, kdyby zároveň perfektně neklapala organizace očkování, rozvoz vakcín, jejich uskladnění, rezervační systém. Izraleský premér Netanjahu slíbil svým občanům konec koronakrize v březnu, Babiš v říjnu. To by bylo katastrofální selhání.