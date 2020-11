Bohužel Babišův tým, respektive jeho třetí ministr zdravotnictví v pořadí Jan Blatný, teprve včera představil to, co mělo být hotovo nejpozději v létě, tedy protiepidemický systém PES. V týmu, který na něm pracuje, je i Pavel Řehák, jehož model republiku zachránil před dramatickými dopady první vlny. Je to strašně pozdě, ale ukázalo se, že kde je vůle ke spolupráci, tam jsou také výsledky.

Díky PSOVI už víme, co nás v příštích týdnech čeká. Není to nic veselého, omezení budou v různém stupni platit pravděpodobně déle než do konce roku. Možná i to je důvodem čtvrtečního úletu, který předvedl premiér Andrej Babiš ve sněmovně.

Zajisté nejen to. Opozice se sjednocuje, ODS, KDU-ČSL a TOP 09 si už dokonce rozdělily čelní místa na kandidátkách. Na spadnutí je spolupráce Pirátů a STAN. Babiš to těžce nese, a tak v odpovědi na dotaz piráta Jana Lipavského k dostavbě Dukovan řekl: „Váš předseda trénuje na premiéra, tady Fiala taky trénuje na premiéra. Nebude to naše vláda, která rozhodne.“ Svoji zlobu ovšem stupňoval.

Poslanci ODS Stanislavu Blahovi, který se ho tázal na znečištění řeky Bečvy kyanidem a možnou souvislost s chemičkou Deza z holdingu Agrofert, odsekl: „Vy nemáte jiný program než Agrofert nebo Babiše? To je fakt jako velká bída.“ A poté Blahovi, který je starostou Uherského Hradiště, doporučil, ať si nechá změřit IQ, protože jeho otázky jsou „bez komentáře“.

Omyl, obrovský omyl. Bez sněmovny a poslanců by Andrej Babiš neseděl ve Strakově akademii. A bez zástupců ODS by například neprošel jeho návrh na zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmu na 15 procent. Interpelace jsou jedním ze zásadních nástrojů kontroly vlády.

Pokud je pirátská poslankyně Olga Richterová znepokojena rostoucím počtem úmrtí v důsledku onemocnění covid-19, je ve slušné zemi nepředstavitelné, aby jí premiér odpověděl: „Já jsem si myslel, že to je náhoda, že si v tom libujete. Vy jste skutečně nechutná. Vám to dělá radost, že tolik lidí zemřelo? Asi jo, když to tady stále dáváte na stůl.“

Takovými dehonestujícími reakcemi Andrej Babiš nezíská nic, pouze přesvědčí své protivníky, že je psychicky na dně, neboť vavřínový věnec pro vítěze se mu vzdaluje.