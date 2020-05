Kolem návratu žáků prvních až pátých tříd základních škol je spousta otazníků a sporů. Nakonec se prosadil princip dobrovolnosti. Rodiče, kteří se obávají jakéhokoli zdravotního rizika, mohou svou ratolest nechat doma a do konce června budou čerpat ošetřovné.

Foto: Deník

Kdekdo by řekl, že zdravé děti z bezpečného prostředí se masově vrátí do lavic, neboť jim chybějí spolužáci, chtějí být v kontaktu se svým pedagogem a něco se možná i naučit. Navíc rodiče jistě budou spěchat do práce, protože potřebují plný plat a také už mají po krk výuky na dálku, při níž se musejí daleko víc angažovat. Zkrátka budou rádi, že jim končí „haranténa“. Realita je ovšem jiná.