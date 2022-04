Topolánek o několik let později šokoval své spolustraníky, když před kongresem ODS v listopadu 2009 volal po potřebě bojovat proti jejím krajským kmotrům a gubernátorům. To už byl tři roky premiérem a čekal ho souboj s Jiřím Paroubkem v předčasných volbách. Toho se ale nedočkal, protože rezignoval na všechny funkce.

Zemanův kandidát

Důvodem bylo jeho vyjádření v časopise LUI, kde uvedl, že Gustáv Slamečka jako ministr uhne, když jde do tuhého. „A to Fischer je Žid, není to gay, a ten uhne ještě dřív,“ dodal. Tehdy se kvůli podobným výrokům z politiky odcházelo. Éra trestně stíhaného premiéra Babiše byla na hony vzdálená.

Po třech Nečasových letech a jeho neuvěřitelném selhání pod vlivem dominantní partnerky Jany Nagyové, která ovšem byla zároveň šéfkou jeho sekretariátu, zavládlo v ODS zděšení. Hledal se zachránce topící se lodě.

„Já dokonce nebyl ani tím, kdo „vymyslel“, aby Petr Fiala vstoupil do ODS a stal se jejím předsedou. Byl jsem ale mezi těmi, kteří to věděli první, a je pravda, že jsem se snažil, aby se stal předsedou ODS. I proto, že jsme oba z Brna. Jak se ukazuje, nebyl to špatný plán,“ řekl mi v nedávném rozhovoru pro Deník ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

A tak se dvojnásobný rektor Masarykovy univerzity stal málem dříve předsedou občanských demokratů než jejich členem, jak rád škodolibě připomíná otec zakladatel Václav Klaus, který Fialovi nemůže přijít na jméno, protože je podle něj málo pravicový, příliš proevropský a ekonomikou nepolíbený.

České tanky pro Ukrajinu. Konečně

Jenže tento muž vyhrál jako lídr koalice SPOLU volby, porazil Andreje Babiše a na víkendovém 30. kongresu ODS nejenže nemá soupeře, ale široko daleko ani konkurenta. Vyrostl. Umí se pohybovat na mezinárodní scéně. Je klidný a uklidňující. Vychází mu, na co sáhne. Občanští demokraté pod jeho vedením asi zvítězív podzimních senátních a komunálních volbách.

A pak podle mě přijde náraz. Do ekonomické reality a masové nespokojenosti lidí. Je otázka, zda si s tím profesor Petr Fiala bude umět poradit.