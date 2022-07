Začalo to výsledkem voleb a vyvrcholilo korupčním skandálem Dozimetr. Řeč je o spojenectví STAN a Pirátů. Loni to vypadalo na odvážný pokus propojení mladých městských liberálů s usedlejšími lokálními autoritami. Koalici PirSTAN tmelil i důraz na ekologii, kvalitu vzdělávacího systému a chápání politiky jako služby veřejnosti. Piráti tomu upřímně věřili a do svazku se STAN šli s naivním optimismem. První ránu dostali v jinak vítězné volební noci.

Voliči STAN je vykroužkovali, což se nepochybně nestalo díky skvostnějším kandidátům Rakušanova hnutí, ale na základě soustředěné aktivity stanařů. Ti tak mají ve sněmovně 33 mandátů, zatímco do té doby dominantní Piráti jen čtyři. Po kaskádě afér se Piráti začali svému parťákovi cíleně vzdalovat. A nyní už oba lídři otevřeně prohlašují, že do příštích voleb půjdou samostatně.

Jeden Rakušan to nezachrání

Premiéra Fialu to nemusí znepokojovat, neboť antibabišovské lepidlo zatím drží pětikoalici pohromadě. Rozkol v dvojbloku PirSTAN ale posune Piráty víc vlevo. Budou trvat na sektorové dani, valorizaci všech dávek, normách proti lobbingu a ochraně whistleblowerů, přísné novele zákona o střetu zájmů. Zajímavé bude sledovat i to, jak třeba ODS zareaguje na Bartošův návrh regulace Airbnb včetně záměru, že každý, kdo pronajímá na více místech či má tržby přes 30 tisíc korun ročně, bude automaticky podnikatel.

V těžkých inflačních časech se tak zřejmě STAN víc přikloní k ODS a TOP 09, zatímco důraz na citlivou sociální politiku se stane doménou konzervativních lidovců a liberálních Pirátů. Pokud aspoň částečně převezmou roli sociálních demokratů, může se jejich volební potenciál zvýšit na úkor hnutí ANO, lovce levicově naladěných voličů. Zároveň to ale přispěje k rozkolísání středopravé vlády. Piráti jdou do komunálních voleb s heslem „Odvaha dělat, co je správné“. Čas ukáže, do jaké míry v tom mají jasno.