Přesto tento nápad zřejmě podpoří ODS, neboť je už léta její programovou vlajkovou lodí. Možná je to začátek „jednoho nádherného přátelství“, řečeno s Humphreym Bogartem z kultovního filmu Casablanca. Pod tímto zorným úhlem je třeba vnímat slova prezidenta Miloše Zemana, který nejen podpořil Babišovu daň, ale navíc sepsul Hamáčkovu snahu zvýšit slevu na poplatníka.

Prý by šlo o jednu z neblahých daňových výjimek, které je nutné rubat. Podle Zemana by jejich seškrtáním stát ušetřil 380 miliard. Až na to, že jde o zaminované území, kam se žádný ministr financí neodváží.

Schillerová plasticky vysvětlila, co se dělo kolem stravenkového paušálu, zdanění výher z hazardu nebo dálkového vytápění. Jisté je, že včerejškem začal předvolební boj a vzdalování ANO a ČSSD. Prezident se evidentně přidal na stranu babišovců.