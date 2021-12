Také jste to slyšeli? Vakcíny jsou nedodělky. Zkoušejí se na lidech. Obsahují látky, které způsobují rakovinu nebo roznášejí AIDS. Tyhle a podobné povídačky je třeba znovu a znovu trpělivě vyvracet, jak to teď činí Deník.

Krom věcných a vědeckých důkazů se nabízí i jednoduchý logický test. Ptejme se antivaxera: „Kdybyste věřil, že je v něčem rakovina, že je to nedodělané či nějak jedovaté, že vám to může způsobit neplodnost, zkoušel byste to na sobě a své rodině?“

Je ti šedesát? Jdi na injekci

Pokud je normální, řekne: „Ne, v žádném případě.“

Pak tedy můžeme pokračovat a doložit, že prakticky všichni tvůrci vakcín, drtivá většina vzdělaných lidí, ba i politiků a dokonce sám papež se nechávají očkovat. Nepřítel očkování namítne, že ne všichni.

„To však není argument,“ odpovíte. „Vy si myslíte, že převážná předních lékařů jsou šílenci, kteří vystavují riziku sebe a své nejbližší? Z toho by přece vyplývalo, že už nemůžete věřit vůbec ničemu! Pouhá návštěva nemocnice s oděrkou by byla přece smrtelným rizikem.

Bez delších prázdnin

Antivaxer už může namítnout jen to, že je to ďábelské spiknutí. Vzdělanci a politici si dávají placebo, aby lidi svedli. Ani s tím nepochodí. „To si opravdu myslíte, že by se mezi miliony nenašel jediný, který by komplot vyzradil?“