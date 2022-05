Státní zastupitelství stíhá desítky lidí, kteří buď podporují ruskou agresi proti Ukrajině, nebo popírají válečné zločiny Putinových vojáků. Je to správné, nebo je to zásah do práva na svobodu slova? Tuto otázku už vyvolalo nedávné vypnutí takzvaných dezinformačních serverů.

V Česku a v evropských zemích šmahem není volné vyjádření názoru neomezené. Může být trestán ten, kdo popírá holokaust, šíří nenávist, podporuje násilnická hnutí nebo hlásá rasismus. To je důsledek nepředstavitelného utrpení, které způsobili němečtí nacisté. I Hitler přece začínal „pouhými“ hysterickými výpady proti Židům i jiným národům.

Výuka o nynější válce není snadná

Lze však takové zákony rozšiřovat na někoho, kdo uvěřil ruské propagandě? Nebo na ty, kdo dlouhodobě nevěří tomu, co říkají zdejší státní představitelé a „oficiální“ média? Jistě, řekne se, ať rozhodne nezávislý soud. Nemají však soudci na práci naléhavější věci?

To, že ruská vláda je útočník a Ukrajina nevinná oběť, je nad slunce jasné. To, že se okupanti snížili k válečným zločinům, je pravděpodobné. Jenže před rokem bylo stejně zřejmé, že vakcína proti covidu zachraňuje životy. A velmi pravděpodobné, že ti, kdo to popírají, nepřímo zabíjejí. Neměli by tedy stát před soudem všichni, kdo zpochybňovali seriózní vědecké údaje o pandemii?

Ne, tohle soudy nevyřeší, neboť odsouzenec bude dál trvat na svém bludu. Proti dezinformacím musí bojovat stát. Musí k tomu motivovat veřejnoprávní média. Musí výrazně změnit výuku už od základní školy a mít k tomu připravené učitele. Dá-li Bůh, covid i agresivní ruský vůdce přejdou. Dezinformace mohou Západ zahubit.