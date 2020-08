Takové a podobné vtipy ironizují chaos ve vládních, krajských a okresních nařízeních. Série různých příkazů má ovšem racionální příčiny. Koronavirus se nechová tak, jak mnozí předpokládali. V létě neusnul jako jeho vlastní sestra chřipka. A lidské svobody neomezuje už plošně stát, nýbrž místní hygienické stanice.

Občanu to může být jedno. Žádá, aby zdravotní systém fungoval dokonale. Už snad bylo dost času na to si všechno vyzkoušet. Už bylo dost času na to opravit to, co nefungovalo. Proč tedy pořád nová „systémová opatření“?

Před pár dny okresní semafor, dnes páteřní síť testovacích stanic. Výsledky mají být do dvou dnů. Ony dosud nebyly? A proč u všech svatých? Kam se vzorky ztrácely? Copak to není absolutní priorita?

Všechny otázky jsou na místě. Je v pořádku, když se primátor Zdeněk Hřib táže, proč byla Praha zařazena do žluté barvy, ačkoli čísla svědčí o něčem jiném. Nedávno se podobně ozval moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák a mělo to smysl.

Je správné, když občané vyvíjejí na veřejné instituce tlak. Je však také spravedlivé říci: Vláda i hygienické stanice dělají, co je v jejich silách. Přes jistý zmatek jsou podstatná čísla, tedy počet vážných případů, zatím povzbudivá.