Teď bude záležet na schopnostech každého ze členských států, zda dokáže naočkovat rychle nejohroženější skupiny obyvatelstva. Ty z nás, kteří by po nakažení koronavirem s velkou pravděpodobností skončili v nemocničním ošetření, kde je třeba naočkovat lékaře a sestry, aby se o pacienty měl kdo postarat.

Vakcína od Moderny, nevyžadující složité skladování, přesune očkování i k praktickým lékařům. Bude možné očkovat násobně více lidí, než tomu bylo dosud, a už nyní objednané množství samotné vakcíny od Moderny stačí k vakcinaci tři čtvrtě milionu Čechů z kritických skupin.

Už za pár dní bude i v Česku možné rozjet masivní očkování. Pokud toho nebudeme schopni, bude to stát mnoho zbytečně ztracených životů. To by si měli ti, kdo za to nesou odpovědnost, uvědomit.