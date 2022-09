Nejraději jezdím v létě k moři do Chorvatska. Nikdo mi nevymluví, že má nejkrásnější moře. Tak křišťálově modrá voda není nikde jinde. Já vím, úplně slyším vaše stížnosti na přeplněné pláže, rostoucí ceny, ucpané dálnice, mýta a já nevím co ještě. Máte pravdu, Chorvatsko už není, co bývalo.