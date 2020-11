Poslední dny panovala inverze. Byla vlhká, vlezlá zima, a do mlhy se mi nechtělo ani vystrčit nos. Brzy jsem byl otrávený a netrpělivý. Nemohl jsem se dočkat, až to přejde, první sluneční paprsek zvěstuje změnu a já za ním vyrazím nadýchnout se lepšího vzduchu.

Komentář Davida Nesnídala | Foto: Deník

Uvědomil jsem si, že stejně jako počasí vnímáme i vlekoucí se epidemii: jako něco, co můžeme jen těžko ovlivnit, a je tedy třeba počkat, až to pomine. A naše trpělivost vydrží také právě jen do chvíle, kdy se objeví první paprsky slunce, první zřetelně dobré zprávy.