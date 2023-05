Sledovali jsme jeden ze závodů letošního seriálu mistrovství světa formule E, který hostil Berlín. Závod se odehrával na bývalém mezinárodním letišti Tempelhof a nabídl strhující podívanou. V jeho čele se totiž vystřídalo osm různých jezdců…

Těsných soubojů se odehrává spousta | Foto: Radek Pecák

Zatímco v seriálu formule 1 v současnosti působí jen několik týmů, jejichž názvy jsou spojeny s konkrétními automobilkami, ve formuli E jich je naopak většina. Svědčí to tom, že výrobci klasických silničních vozů již takřka plně vsadili na elektromobilitu. Na monopostech tak najdete označení Porsche, DS, Maserati, Nissan, MC Laren, Jaguar, čínského Nia či Cupra. Ta je zatím nováčkem, ale postupně se lepší.

Prostředí berlínského závodu využila také jako kulisu pro premiéru svého nového elektromobilu – Cupra Tavascan.

Redaktor Deníku měl možnost se dostat také do zázemí závodního týmu a mohl se podrobně seznámit jak s technikou elektrických formulí, tak i konceptem závodu.

Na to, jaká byla atmosféra, a jak to vypadalo přímo v boxu, se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

Ten se totiž liší třeba od zmiňované formule 1. Například kvalifikace o zajištění co nejvýhodnější startovní pozice se odehrává vyřazovacím způsobem. Nejprve se ze dvou skupin vybere osm nejrychlejších jezdců, kteří pak absolvují čtvrtfinále, semifinále a dva nejrychlejší se utkají o první místo na startu.

V současnosti se už jezdí závod na předepsaný počet kol, přičemž pořadatel může (jak se stalo i letos) ještě na konci nějaká přidat. Pokud chce jezdec využít na určitou dobu vyšší výkon svých pohonných elektromotorů, musí zajet na okruhu do speciální vytyčené zóny, čímž si ale současně prodlouží trať.

Zásoba energie v baterii musí jezdcům vystačit na celý závod. Zásobu v baterii lze obnovovat díky rekuperaci. Prý se tak k 51 externě dobitým kilowatthodinám přidá během závodu dalších přibližně 20 kWh.

Výměny pneumatik při zastávce v boxech k vidění nejsou. Ani by to nedávalo smysl, protože všichni mají k dispozici jeden typ pneumatik korejské značky Hankook. Stejný typ se používá jak na suchou, tak i na mokrou trať a na celý závodní víkend mají k dispozici jen dvě sady pneumatik. Pokud se v daném termínu jedou závody dva, pak se počet o jednu sadu navyšuje.

Zásadní okamžiky závodu v sestřihu:

Technika je z velké části pro všechny závodící týmy shodná. To platilo o minulých dvou generací elektrických formulí a platí to i pro současnou verzi, která měla premiéru na začátku této sezóny. Šasi dodává italská Dalara a kola již nejsou zakryté blatníky jako do loňska.

Brzdění je docela věda

Nové monoposty, s nimiž se bude závodit až do konce roku 2026, měří na délku 5016 milimetrů, šířka je 1700 a výška 1023 milimetrů. Minimální startovní hmotnost včetně jezdce musí činit 840 kilogramů.

Elektromotory tentokrát pohánějí už obě nápravy a jejich souhrnný výkon je 350 kW (476 koní). Z nuly na sto zrychlí nynější stroje během 2,7 sekundy a uměly by se rozjet (pokud by jim to specifikace okruhu dovolila) až na 322 kilometrů v hodině.

Brzdný (rekuperační) účinek motorů na obou nápravách je v současnosti tak silný, že zadní brzdy nejsou vůbec zapotřebí. Pilot ovšem před zatáčkami může brzdit více způsoby. Buď jen pomocí klasického pedálu na podlaze, případně pádlem u volantu. Tím zesiluje rekuperační účinek. Někdy současně šlape na brzdu i mačká pádlo, někdy vybere jen jednu z obou možností.

Při potřebě akcelerace je pak účinnost elektromotorů 95 procent. Tedy 95 procent energie z baterie se využije na přeměnu na kinetickou energii. U vozů Formule 1 se z energie uložené v palivu přemění na kinetickou energii i přes pomoc hybridního systému jen zhruba 50 procent. Zbytek se změní v dále nevyužívané teplo.

Vozy bez hydrauliky

Motory si můžou týmy vyvíjet vlastní. V souvislosti s tím je pak pravidly povolena úprava zavěšení zadních kol. Naopak změny v uchycení předních kol jsou zcela zakázány a lze pouze měnit nastavení tlumičů.

Jen pro představu - elektromotory jsou poměrně malá součástka. V průměru mají jen 20 až 30 centimetrů, délka se nepřesahuje 30 až 40 centimetrů a hmotnost je jen 20 až 25 kilogramů. To je oproti stejně výkonnému spalovacímu agregátu dost značný rozdíl.

Zajímavostí je, že ve voze není hydraulika a tudíž ani posilovače řízení či brzd.

V Berlíně během prvního sobotního závodu obsadili první dvě příčky jezdci stáje Jaguar. Závod to byl plný změn v pořadí a na čele se vystřídalo bezmála deset různých monopostů. Do druhého odstartovali po skvělé kvalifikaci z prvního a druhého a místa jezdci Cupry. Nakonec jeden z vozů dokončil závod na deváté pozici, což znamenalo první dva body do hodnocení šampionátu.